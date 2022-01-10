Gebelik döneminde doğru ve sağlıklı bir şekilde beslenmenin yanı sıra nitelikli dinlenme ve egzersiz yapmak da bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişimi üzerinde etkilidir. Detaylar haberimizde....



Gebelik döneminde, beslenme ve egzersiz gibi süreçler bebeğin genel sağlık durumuna ve zihinsel gelişimine etki ediyor. Aynı zamanda anne adayının stressiz bir hamilelik yaşaması, karnına dokunarak bebekle iletişim kurma veya müzik dinleme gibi aktiviteler bebeği doğrudan etkilemektedir. Yapılan araştırmalar, gebelikte bilhassa 2.trimesterdan sonra bebeğin dış sesleri duyabildiğini göstermektedir.

Bebeğin zeki olması için hamilelikte nasıl beslenmek gerekir?

Hamilelikte ve emzirme döneminde yeterli ve sağlıklı bir beslenme tarzı ilk adımı oluşturmaktadır. Yetersiz veya eksik beslenme bebeklerde öğrenme güçlüğü ve gelişim geriliği gibi problemlere neden olabilir.

Çinko, zihinsel gelişim için ihtiyaç duyulan maddelerin başında gelmektedir. Çinko alabilmek için hamilelikte yeterli miktarda fındık ve ceviz gibi kuruyemişler tüketmek gerekir.

Beyin gelişimi için gerekli olan folik asit tüketimine hamilelikte de dikkat etmek gerekir. Karaciğer ve böbrek gibi hayvansal ürünlerde folik asit vardır. Ayrıca ıspanak ve marul gibi sebzeler de bol miktarda folik asit bulunur. Vejetaryen veya vegan anne adaylarının yeşil sebze tüketimine önem göstermesi gerekir.

Zeka gelişimi deyince akla gelen ilk besinlerden biri balıktır. Balığın içerisinde bulunan omega-3 miktarı, beyin gelişimi için çok önemlidir. Fakat omega-3 sadece balıkta bulunmaz. Badem, ceviz ve soya omega-3 açısından son derece zengin gıdalardandır.

Hamilelikte omega 3, çinko ve folik asit içeren besinlerin yeterli bir şekilde tüketilmesi önemlidir. Fakat toksitlerden de uzak durmak gerekir. Alkol ve sigara gibi zararlı maddeler, bebekte zeka geriliğine sebep olabilir. Gebelik ve emzirme döneminde alkolü ve sigarayı tamamen bırakmak gerekmektedir.

Hamilelikte doğru beslenmenin faydaları

Hamilelikte doğru bir şekilde beslenirseniz doğumdan sonra sağlıklı bir şekilde kilo verebilir ve daha çabuk toparlanabilirsiniz. Hamilelik şekeri, anemi ve kabızlık gibi durumları minimuma indirirsiniz. Bebek daha sağlıklı ve risk taşımayan bir ağırlıkta dünyaya gelir. Sağlıklı bir beyin gelişimi olur. Erken doğum riski azalır. Mide yanması, bulantı, yorgunluk, tansiyon gibi durumlar daha az yaşanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.