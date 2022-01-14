AVAX coin nedir? AVAX coin ne amaçla kullanılır?

Kripto paralar ilk olarak Bitcoin’le ortaya çıktı. Dünya ekonomisini büyük ölçüde etkileyen kripto paralar kısa süre içerisinde birçok kişinin yatırım aracı oldu. Çeşitli projelerle desteklenen kripto paralar diğerlerine göre daha çok tercih edilmeye başlandı. AVAX ‘a yatırım yapmak isteyen kişiler arama motorlarında sorularına cevap aramakta. Peki, AVAX coin kim tarafından ve ne amaçla kuruldu?

Avalanche platformunun yerel tokeni olan AVAX, mainnet'i Eylül 2020'de kullanıma açıldı. Ava Labs projesinin arkasında Emin Gün Sirer, Kevin Sekniqi ve Maofan "Ted" Yin isimli üç kurucu ortak yer alıyor. Avalanche (AVAX); merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarını, finansal varlıkları, alım satım ve diğer hizmetlerinin piyasaya sürülmesi içinde gereken altyapısı sağlayan bir platformdur.

Avalanche nasıl çalışır?

Avalanche (AVAX) merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları, dijital varlıklar, alım satım platformları ve benzeri servisler için altyapı sağlayan blokzinciri projesidir. İsteyen herkese yeni bir blokzinciri geliştirmeye gerek kalmadan, merkeziyetsiz platform üzerinde kendi blokzincirini, dijital varlığını ya da kriptoparasını üretme imkanı verir.

Avalanche ağı, merkeziyetsizlikten ödün vermeden ölçeklenebilirliği iyileştirmeyi hedefler. Ana ağı üç blockchainden oluşur: X-Chain, C-Chain ve P-Chain.

X-Chain: Bu zincir, AVAX tokenleri ve diğer dijital varlıkları yaratmak ve takas etmek için kullanılır. Ethereum'un token standartlarına benzer şekilde, bu varlıkların davranışları değiştirilebilir kurallarla belirlenir.

C-Chain: Geliştiriciler, C-Chain'de DApp'ler için akıllı sözleşmeler yaratabilir. Bu zincir, Ethereum bir örneğini bünyesine dahil ederek kodlayıcıların EVM ile uyumlu DApp'leri çatallamasına imkan tanır. C-Chain, Avalanche mutabakat protokolünün değiştirilmiş bir versiyonu olan Snowman'i kullanır.

P-Chain: Bu zincir ağ doğrulayıcılarını koordine eder, aktif alt ağları takip eder ve yeni alt ağların oluşturulmasına imkan tanır. Alt ağlar, kişiselleştirilmiş blockchainler için mutabakat sunan doğrulayıcı gruplarıdır. Bir blockchain yalnızca bir alt ağ tarafından doğrulanabilir, fakat her bir alt ağ birden fazla blockchaini doğrulayabilir. P-Chain de Snowman mutabakat protokolünü kullanır.

AVAX coin nereden alınıp satılır?

Kripto paraları alabileceğiniz hem yabancı dil kaynaklı hem de Türkçe destekli birçok site ve uygulama bulunmaktadır.

Not: Yukarıdakilar bilgi amaçlı olup yatırım tavsiyesi değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.