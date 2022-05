Terra Luna kurucusundan Twitter'da açıklama geldi!

Sadece Terra'da değil onlarca yatırımcı birikimlerini ve yatırımlarını tamamen kaybetti. Kurucu Do Kwon şimdi birkaç tweet atıyor ve kendini resmen rezil ediyor...

I Love Chaos

Terra'nın kurucusu Do Kwon tarafından 8 Mayıs'ta yayınlanan pek çok hastalıklı tweet'ten biri. Bu arada, giderek daha net hale geliyor. Terra'nın kendisi resmen kaosa batıyor. Do Kwon'un tweetiyle bunu kastetmiş olup olmadığı, Terra'nın yeniden doğuşuna kadar herşey artık tartışmalıdır. Şimdiye kadar, her kurtarma önlemi boşuna gibi duruyor. Fikre göre tam olarak bir ABD doları değerinde olan stablecoin UST, şu anda on sentten işlem görüyor. LUNA artık bir kuruşa bile yakın değil!

Terra ölüme yakın...

Şu anda Terra'da gözlemlenen, tipik bir "ölüm sarmalı" modelidir. Ekosistemi istikrara kavuşturma girişimleri daha da fazla kaosla sonuçlanacağa benziyor. UST satışını yavaşlatmak ve böylece fiyatı tekrar yukarı çekmek için, LUNA dolaşım miktarı şu anda o kadar şiddetli bir şekilde artırılıyor ki, jetonun değerini tamamen sulandırıyor. Haftanın başında arz 340 milyon LUNA'ydı. Messari analiz servisine göre, şu anda 170 milyar... Bu bile yaşanılan krizin kanıtlarından birisi.

LUNA coin ile bir aylık bir yükseliş trendi için mekaniği sağlayan stablecoin UST arasındaki sıkı ağ artık bir sorun haline geliyor. Algoritmik stabilcoin sistemi Terra, bir piyasa çöküşü senaryosu için tasarlanmamıştır. Defillama'ya göre, kilitli toplam değer yalnızca Pazartesi gününden bu yana 23 milyardan şu anda 515 milyon ABD dolarına düştü. 515 milyonun hala büyük bir para olduğunu düşünüyorsanız az önce bildirilen arz miktarındaki farkı gözetmelisiniz.

Tarih her zaman tekerrür eder

Kripto pazarında büyük fiyat dalgalanmaları nadir değildir ve başarısız olan stabilcoin münferit bir durum değildir. 2016 yılında, yine algoritmik olarak güvence altına alınan stabilcoin NuBits (USNBT), bugün UST ile aynı kaderi paylaştı. NuBits fiyat düşüşünden kurtulamadı. Kısa bir geri dönüşün ardından 2018 yılında tamamen çöktü.

Hayal kırıklığına uğramış ve çaresiz Terra yatırımcılarından gelen yorumlar sosyal kanallarda birikiyor. Deneyimlerin gösterdiği gibi doğal olarak tökezleyen kripto para birimlerinin aksine, LUNA'nın değeri zaman atlamalı olarak tamamen buharlaştı. Luna ilgili yapılacak en doğru yorum ise ''Şimdi satsanız da, bekleyip korksanız da, sonunda toplam kayıp öyle ya da böyle kapatılmayacak kadar çok.'' Belki de hâlâ hold diyip Terra'nın sahibinden daha çok bu kriptoya güvenen vardır...

