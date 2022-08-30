Son zamanlarda popüler bir hale gelen yatırım çeşitlerinden kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi de SHIBA INU, SHİB coindir. Shiba Inu Nedir? Shiba Coin Nereden Alınır? Bu konu hakkında ayrıntılara değineceğiz. İşte ayrıntılar.

SHIBA INU (SHIB) Nedir?

Shiba Inu ya da Shiba Token olarak da bilinir. Shiba coin, Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimi olarak tanımlanır. Shiba Inu topluluğuna SHIBArmy denir. SHIBArmy 'nin yaklaşık 500 bin üyesi vardır. Kısa süre içerisinde büyük yatırımcıların ilgi odağı haline gelen SHIB token için uzman ekibi şu sözleri dile getirmektedir;

"Sıfırdan sıfır ile başladık."

"Shiba'nın arkasındaki parlak zekalar daha önce hiç iş birliği yapmamıştı."

"Shiba Inu türü köpeklere bayılıyoruz."

Shiba Inu (SHIB) Nereden Alınır?

Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsası olan Binance üzerinden SHIB alabilirsiniz.

SHIB Hangi Borsalarda Var?

Shiba Token; Kucoin, CoinBene, Probit Global, CoinDCX, WazirX, Binance, Crypto.com, Huobi, gate.io ve OKEx borsalarında listelenmektedir.

1 SHIB Kaç Dolar?

1 SHIB kaç dolardır? Güçlü kripto para borsalarında ortalama Shiba Inu fiyatı 0,000012 USD'dir.