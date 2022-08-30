Cübbeli Ahmet Hoca Caner Taslaman'a ne dedi? Ahmet Mahmut Ünlü ve Caner Taslaman olayı nedir?

Cübbeli Ahmet Hoca Caner Taslaman'a ne dedi? Her söylediğiyle olay olan Cübbeli Ahmet hoca, bu sefer Caner Taslaman için yorum yaptı. Cübbeli, Taslaman için; dini konular hakkında bilgisi olmadığını ve yöneltilen soruların, ilim sahibi kişilere sorulması gerektiğini savundu. Peki Ahmet Mahmut Ünlü ve Caner Taslaman olayı nedir? İşte detaylar!

Her söylediğiyle olay olan Cübbeli Ahmet hoca, bu sefer Caner Taslaman için yorum yaptı. Cübbeli, Taslaman için; dini konular hakkında bilgisi olmadığını ve yöneltilen soruların, ilim sahibi kişilere sorulması gerektiğini savundu. Peki Ahmet Mahmut Ünlü ve Caner Taslaman olayı nedir? İşte detaylar!

Cübbeli Ahmet Hoca Caner Taslaman'a ne dedi?

"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te bir yayına katılan Caner Taslama'na sert tepki verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, " 'Türkiye'nin %80'i namaz kılmıyor hepsini öldürmek lâzım' dedi diye Ebubekir Sifil Hoca'ya iftira atan Caner Taslaman'ı şiddetle kınıyor ve Türkiye'de başta Diyânet olmak üzere hiçbir kurumda din adamı kalmamış gibi bu konuda bilgi sormak üzere Caner Taslaman'ı çıkaran CNN Türk'ü de tekdîr ediyorum. Zîrâ Caner Taslaman hiçbir İslâmî kaynağı Arapça metninden ilk kaynağından okuyup mânâ verecek bir ilme sahip değildir." açıklamasını yaptı.

Cübbeli Diyanet'e seslendi!

Ünlü konuşmalarına; "Hâl böyleyken din adına hüküm vermek bu adama mı kalmıştır? Ayrıca o kanalda mezhep imamlarımıza iftirâ ederek 'O dönemin müctehidleri siyâsîlerin baskısı altında kalmışlardır' diye bir hezeyân savurmuştur. Oysa İmâm-ı Âzâm Efendimiz kadılık makâmını kabul etmemek için hapislerde süründürülmüş ve şehâdetine sebep olmuştur. Ahmed ibni Hanbel yine o dönemin Mu'tezile rejiminin görüşlerine katılmadığı için 2,5 sene hapislerde eziyet çekmiştir kırbaçlanmıştır. Müctehid imamlarımız asla tâviz vermemişlerdir. Eğer Diyânet yetkilileri bu konuşmayı duymadıkları için tepki vermedilerse yazıklar olsun. Yok eğer duydular da tepki vermedilerse iki kere yazıklar olsun." sözlerini kullandı.

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