Metaverse'te arsa fiyatları 16 ayda 200 kat artacak

İnternetin yerini alacak 'Metaverse'te arsa fiyatları, gelecek yıllarda büyük değer kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, sanal bir emlak şirketinin kurucu ortağı, dijital mülklerdeki fırsatın 16 ayda 200 kat artacağını öngörüyor.

Metaverse'te satılan dijital arsalar, büyük rağbet görüyor. Metaverse arsaları almak için arsa satışını yapan bir proje bulmak gerekiyor. Bu tür projeleri, çeşitli metaverse çalışmalarını açıklayan ve yatırımcılar arayan siteler üzerinden bulmak mümkün.

İşte, adım adım metaverse'den arsa satın almak...

METAVERSE ARSA NASIL ALINIR?

Sanal dünya üzerinde bir arsanız olmasını istiyorsanız metaverse projeleri üzerinden arsa satın alabilirsiniz. Blocktopia jetonu olan blok coin üzerinden arsa alım işlemi yapılmaktadır.

Blocktopia arsa satışları yakın zamanda başlayacaktır. Level üzerinden seçerek arsa seviyesini belirleyebilirsiniz. Level 1 den Level 21 e kadar sanal dünya üzerinden arsalar oluşturulmuştur. Blocktopia stake ederek kısa, orta ve uzun dönem şeklinde gelir elde edebilirsiniz. Stake işleminin yıllık getirisi yüzde 20 ile yüzde 60 arasında yer almaktadır.

METAVERSE ARSA FİYATLARI

Metaverse arsa fiyatları ekosistemlere göre değişiklik göstermektedir. Sanal dünya üzerinde bulunan blocktopia arsa fiyatları level seviyelerine göre 400.000 BLOK ile 1.600.000 BLOK arazisi de değişiklik göstermektedir.

Axie İnfinity 9 tane arazi 1.5 ETH gibi yüksek bir rakama satıldı. NFT ile bu arsaları tekrar satışa çıkarak normal ev satışı gibi kar elde edebilirsiniz. Türkiye'de nasıl Kadıköy, Nişantaşı ev fiyatları nasıl farklıysa sanal dünyada da arazi fiyatları seviyelere göre farklılık göstermektedir.

Metaverse arazi ekonomisi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. 2 ay önce aldığınız arazi şimdi satmak isterseniz 10 katına satabilecek konuma gelebilirsiniz.

Arsa fiyatları dolar bazında ise bin dolar ile beşyüz bin dolar arasında değişiklik göstermektedir. Bu fiyatlar normal şartlara göre yüksek kalmaktadır.

BLOCKTOPIA ARSA NASIL ALINIR?

* Blocktopia resmi sayfasına giriyoruz.

* Menü kısmında NFT sekmesi var ona tıklıyoruz.

* NFT sayfasında karşımıza Level seviyelerin olduğu arsa alanı çıkıyor.

* BLOK coin ile satışa sunulan arsaları satın alabilirsiniz.

Yukarıdaki işlemleri tamamladığınız zaman arsa sahibi olabilirsiniz. Belli aralıklarla satış işlemi açılmaktadır. Bu etkinlikleri takip etmeniz gerekmektedir.

Sadece blocktopia arsaları yok diğer coinler ile satın alınan arsalarda mevcuttur. Decentraland üzerinde bulunan Genesis City, Sandbox ve Axie Infinity Lunacia adı verilen arazileri bulunmaktadır.

Sandbox toplam arazi büyüklüğü 166,464 oyun kullanıcıları bu arazilerde satın alır ve kiralama işlemi yapabilirler.

Genesis City büyüklüğü 90,000 LAND (300x300) üzerine 36.000 adet arsa projesi inşa edilebilir.

Lunacia üzerinde toplam 90.601 adet arsa bulunmaktadır. Lunacia kıtasında farklı tipte araziler yar almaktadır.

METAVERSE'E YATIRIM YAPMAYA DEĞER Mİ?

Metaverse'ten dijital arsa satın alma trendin henüz çok yeni olduğunu ve sanal arazi satın almanın, internetin ilk günlerinde bir web sitesinin piksellerini satın almakla neredeyse eşdeğer olduğunu söyle Blockchain kurucularından Michael Gord, "Reklam alanı yerine, o alanın sahipliğini gerçekten satın alabilseydiniz ve Facebook veya dünyadaki gerçekten baskın ağlar olmaya devam edecek web sitelerinden gayrimenkul satın alabilseydiniz bu paha biçilemez olurdu" dedi.

DappRadar'a göre, yalnızca geçen hafta, sandbox (SAND), CryptoVoxels ve Somnium Space dahil olmak üzere NFT'ler olarak 100 milyon dolardan fazla metaverse arazisi satıldı.

Tokens.com'a yüzde 50 hissesini 1,7 milyon dolara satan Gord'un firması Metaverse Group, geçen hafta 2,43 milyon dolara bir dijital arazi satın aldı. Aynı hafta, bir başka sanal arazi arsası, oyna-kazan platformu olan Axie Infinity'de 2,3 milyon dolara satıldı.

METAVERSE'TE SATIN ALMA

VE PARA KAZANMA

Birçok metaverse platformu, insanların katılması için ücretsizdir, blockchain tabanlı platformlarda sanal varlık satın alan veya ticaret yapan kişilerin kripto varlıkları kullanması gerekir.

Platformlarda sanal varlıkları satın almak ve takas etmek için örneğin Decentraland platformunda MANA ve Sandbox platformunda SAND gibi Ethereum tabanlı kripto varlıklar kullanılır.

Decentraland'da kullanıcılar NFT sanat eserlerini takas edebilir veya sanal bir sergi, konsere giriş ücreti alabilirler. Ayrıca, fiyatları son birkaç yılda yükselen arazi ticareti yaparak da para kazanabilirler. Roblox'ta kullanıcılar, oluşturdukları oyunlara erişim için diğer kullanıcılardan ücret alarak para kazanabilirler.

METAVERSE NEDİR?

Son günlerde sıklıkla duyduğumuz “meta-verse” yani “universe” ötesi anlamına gelen “sanal evren” kavramını, “birbirlerinden bağımsız mecralarda çalışan sosyal medya uygulamaları, çevrimiçi oyunlar, artırılmış gerçeklik ve dijital paraları bir araya getirerek yaşama, kazanma, çalışma, satın alma gibi gerçek dünya davranışlarımızı artırılmış gerçeklik teknolojisi ile tecrübe edilmesini amaçlayan, kendi sanal öğeleri ile gerçek dünyamızdan ayrılan sanal bir yaşam mecrası” olarak tanımlandı.

Kaynak: Karar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.