İkametgah değişikliği nasıl yapılır?

İnsanlar her gün çeşitli sebeplerle taşınmak zorunla kalıyorlar. Bu nedenlerin bazıları ailevi bazılarıysa iş yerinden kaynaklı olabiliyor. Neden ne olursa olsun herhangi bir taşınma durumunda bunu yetkili makama bildirmek gerekiyor. Taşınma durumunda ortaya çıkan ikametgah değişikliği vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Peki, ikametgah değişikliği nasıl yapılır? İkemetgah değişikliği nereden yapılır? E-devletten ikemetgah değişikliği yapılır mı?

Adres değişikliği herhangi bir bölgeye taşındıktan sonra yapılan işlemin adıdır. Bu işleme ikametgah değişikliği de denir. Evini veya iş yerini herhangi bir sebeple değiştiren kişiler bu bildirimi yapmak zorundadır. İşte ikametgah değişikliğiyle ilgili merak edilen haberin detayı…

İkametgah değişikliği nasıl ve nereden yapılır?

İnsanların başka bir adrese taşınmasıyla birlikte, yasal olarak adres değişiklik işlemlerini yapması gerekiyor. Adres değişikliği yapmayan kişilere eğer 20 gün içerisinde bildirilmezse devlet tarafından cezai işlemler uygulanıyor. Güncel ceza tutarı 94 TL'dir. 1 ay içerisinde ödenmediği taktir de ceza tutarı artmaktadır. Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilereyse, 1.963,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Bu cezai işlemin uygulanmaması için taşınma durumunu Nüfus Müdürlüğüne bildirmek gerekiyor. İkametgah değişikliği için Nüfus Müdürlükleri şubelerine giderek adres değişikliği bildiriminde bulunabilirsiniz ya da E-devlet üzerinden bu değişikliği yapabilirsiniz.

E-devletten ikametgah değişikliği nasıl yapılır?

1-İnternet sayfası üzerinden ya da uygulama üzerinden, https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresine gidin.

2-E-devlet şifresi ve T.C kilimlik numarasıyla sisteme giriş yapın.

3-Bu adımları takip ederek, yerleşim yeri adresi ve/veya diğer adres bildiriminde bulunabilirsiniz." adımını takip edin.

Uyarı: Bu hizmetten, geçerli e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak yararlanabilirsiniz. Bildirilen adreste kayıtlı kişi bulunması halinde veya yurt dışı adres bildirimi için bu hizmetten yararlanılamaz.

"Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım." ya da "Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım." seçeneğini seçin.

Taşınma Tarihi doldurulmalıdır. (Taşınma tarihini giriniz. Bu alan tarih seç özelliği kullanılarak ya da GG/AA/YYYY biçiminde doldurulmalıdır)

Yerleşim Yeri Adresi bilgileri tek tek doldurulmalıdır. (İl, ilçe)

Bildirim yöntemini seçmelisiniz. Mobil İmza, Elektronik İmza veya SMS ile Doğrulama

Bu adımdan sonra işlemi onaylayıp bildirimde bulunmuş olacaksınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.