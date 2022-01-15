Link coin nedir? Link ne amaçla üretilmiştir?

Chainlink kripto para birimine yatırım yapmak isteyen kişilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle insanlar Chainlik hakkında arama motorlarında sorularına cevap aramakta. Peki, Chainlink ne zaman ortaya çıktı? Chainlink kim piyasaya sürdü?

Kripto paralar arasında dikkat çeken sanal para birimlerinden biri de Chainlink olmaktadır. Bu nedenle konuyla alakalı olarak Chainlink nedir ve ne zaman çıktı? Link coin hangi alt yapıyı kullanıyor? Sorularının cevabı merak edilmekte. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Link coin nedir ve ne zaman ortaya çıktı?

Chainlink, merkezsiz blockchain oracle platformudur. Oracle gerçek dünya ile blockchain arasında veri transferi yapan ara yazılım (middleware)dir. Chainlink, 2017 yılının Haziran ayında San Francisco şehrinde Sergey Nazarov tarafından kurulmuştur. Kısaltması LINK olaral bilinen Chainlink kripto para birimi Ethereum blockchain'i ERC-20 tabanlı Chainlink'i başlatmıştır. Chainlink, ödeme servisleri ve blockcahinler arası bağlantı kurar ve Akıllı sözleşmeleri gerçek dünyadan verilerle birleştirir. Ayrıca Chainlink, oracle sorununa çözüm bulmuştur.

Chainlink temel özellikler nelerdir?

1-Chainlink, farklı node'ları sayesinde gerçek dünya verilerinin işlendiği bir mekanizmadır. Akıllı sözleşmelere aktarılan verilerin olabildiğince güvenli ve şeffaf bir şekilde gönderimini sağlar.

2-Chainlink'in buradaki en büyük farkı ise farklı kaynaklardan veri akışı gerçekleştirmesidir. Böylelikle, yüksek doğruluk payı olan bir tablo karşımıza çıkar ve akıllı sözleşmeler, gerçekleşebilecek muhtemel saldırılara karşı korunurlar.

3-Merkeziyetsiz finans sektörünün büyümesiyle beraber, oracle teknolojisine olan ihtiyaç artmaya başladı. Dolayısıyla, flash loan tipi saldırılara karşı Chainlink kullanımı yaygınlaşmaktadır.

4-Kimi projeler, veri akışı için merkezi oracle'ları tercih ederler ve, bu durum, güvenlik açıklarına sebep olabilir. Chainlink, merkeziyetsiz bir oracle'dır.

5- Chainlink projesinin kullandığı üç farklı akıllı sözleşme tipi mevcut. Bu sözleşmeler sayesinde, zincir üstü ve zincir dışı veriler arasındaki bağlantı sağlanıyor. Tam da bu noktada Chainlink gibi oracle'lar zincir dışı verilerin aktarımında etkili olarak karşımıza çıkıyor.

Link coin nereden alınıp satılır?

Kripto paraları alabileceğiniz hem yabancı dil kaynaklı hem de Türkçe destekli birçok site ve uygulama bulunmaktadır.

Not: Yukarıdakilar bilgi amaçlı olup yatırım tavsiyesi değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.