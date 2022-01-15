Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? tatili uzatıldı mı?

Corona virüsü vakalarındaki artış da veli ve öğrencilerin 15 tatili sabırsızlıkla beklemesine neden oldu. Yarıyıl tatilinin ne zaman, hangi gün başlayacağını sorguluyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takvimine göre birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 - 4 Şubat tarihleri ​​arasında yapılacak. 07 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarıyıl tatilinin süresiyle ilgili bir açıklama bulundu.

Özer; "Tüm sınıfları kapanmış bir okul yok tatile erken gitme gibi bir durum da söz konusu değil. Tatil bekleyenlere buradan söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

"850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.

Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.