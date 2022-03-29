Kripto para piyasasında hareketlilik devam etmekteyken her gün yeni kişiler bu piyasaya yatırım amaçlı katılmakta. Bu nedenle kripto paralara ilgi günden güne artmaktadır. Bu sebeple de yatırımcılar kripto paraları araştırmakta. Peki, GALA coin nedir ve ne işe yarar?

Kripto paralara ilgi son dönemlerde iyice artmış bulunmakta. Altın, dolar veya gayrimenkul dışında yatırım yapmak isteyen kişiler kripto para piyasasına yöneldi. Kripto paralara yatırım yapmak isteyen kişiler yatırım yapacakları kripto paralar hakkında arama motorlarında sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…

GALA coin nedir ve kim tarafından geliştirildi?

Gala Games, Blockchain tabanlı oyunların geliştirilebileceği bir platformdur ve GALA olarak bilinen tokenı Ethereum üzerinde çalışmaktadır. Kriptografik açıdan son derece güvenlidir. “Oynadıkça kazan” prensibiyle çalışan Gala Games, 2019 yılında Mafia Wars ve Farmville gibi oyunları geliştiren mobil oyun şirketi Zynga'nın kurucu ortaklarından Eric Schiermeyer tarafından oluşturulmuştur.

GALA, Gala Oyunları ağını çalıştıran yakıttır. Bir kişi GALA'yı kullanarak Gala Games ekosisteminden öğeler satın alabilir, Splinterlands gibi diğer İttifak üyelerinden kart paketleri satın alabilir ve Gala Games ağındaki Founder's Nodes'u etkinleştirebilir. Ekosisteme güç sağlayan bu token oyuncuların oynamalarını, çeşitli oyun içi ögelere sahip olmalarını ve ticaret yapmalarını sağlayacak bir ERC-20 tokenıdır.

GALA, Gala Games ekosistemindeki katılımcılar arasında değişim aracı olarak kullanılan ve iade edilmeyen bir hizmet tokenıdır. GALA'nın amacı, Gala Games ekosistemi içinde etkileşime giren katılımcılar (örneğin, dijital ürünlerin veya oyun içi öğelerin ödenmesi) arasında uygun ve güvenli bir ödeme ve anlaşma şekli sağlamaktır, GALA hiçbir şekilde herhangi bir hissedarlığı temsil etmez.

GALA, doğrudan Gala Games'ten satın alınmaz. Platformu desteklemek için şimdiye kadar hiçbir ilk token teklifi (ICO) yapılmamıştır. GALA, token almaya hak kazanan herkes tarafından günlük olarak kazanılır. Bu, kurucu düğümlerini çalıştırarak, kullanıcıları kurucu düğümlerini satın almaya yönlendirerek ve insanları Gala Oyunları platformunda oyun oynamaya yönlendirerek olabilir. Nitelikler, ağı desteklemeyi, oyunları oynamayı ve oyunları ağ üzerinde paylaşmayı teşvik etmek için tasarlanmıştır. Bu aynı zamanda merkezi bir ekip yerine halkın tokenın fiyatına karar vermesine izin vermektedir.

GALA'nın arzı ne kadar?

GALA tokenın maksimum arzı 50.000.000.000 adet olarak belirlenmiştir. Mevcut toplam arz 36.225.120.614 adet iken bunun 7.542.496.572 adedi dolaşımdadır.

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