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AB'nin Mariupol'deki ofisi vuruldu

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın Mariupol kentindeki ofisinin Rus güçlerince hedef alındığını bildirdi.

52 Dakika Önce
2022-03-29 23:32:40
AB'nin Mariupol'deki ofisi vuruldu

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AB'nin Mariupol kentinde faaliyet gösteren misyon binasının yakın zamanda Rus güçlerince vurulduğuna dair güvenilir bilgiler elde edildi.

Bina ve ekipman büyük hasar görürken hiçbir misyon üyesi yaralanmadı.

Açıklamada, "Bu saldırıları, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Rusya'dan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları ve Uluslararası Adalet Divanının emri uyarınca, Ukrayna'nın tamamındaki güçlerini ve askeri teçhizatı derhal ve koşulsuz olarak geri çekmesini talep ediyoruz." denildi.

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko dün, şehrin Rus ordusunca kuşatılmasından bu yana aralarında 210 çocuğun da bulunduğu 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. AA .

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