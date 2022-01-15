Caiz coin neden geliştirildi ve diğer coinlerle arasındaki fark ne?

Kripto paralar yani alt coinler piyasaya sürüldüğü günden beridir birçok tartışmanın odağı haline geldi. Özellikle Müslümanlar arasında kripto paraları yatırım amaçlı kullanmak helallik ve haramlık konusunda büyük tartışmaların başlamasına neden oldu. Bu tartışmalar sürerken ortaya çıkan Caiz coin bu sebeple insanların ilgi odağı olup gündem konusu haline geldi. Peki, Caiz coin hangi amaçla üretildi? Caiz coinin diğer coinlerden farkı ne?

Kripto paralar üzerinden yatırım yapmak dünya genelinde birçok alim tarafından uygun görülmemektedir. Özellikle ülkemizde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kripto para için, “Haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan sanal (kripto) paraların kullanımı caiz değildir.” Açıklamasında bulunmuştu. Bu fetvalar ve görüşler, kripto paraların sürekli dalgalanarak katlanmasına ve kullanım alanlarının İslam dinine uymamasına göre verilmişti. Ama bu durum kripto para üzerinden yatırım yapmak isteyenleri durdurmamış ve İslam dinine uygun kripto para arayışına yönlendirmişti. İslam dinine uyumlu olduğu söylenen Caiz coini duyan kimseler yatırım amacıyla bu kripto parayı araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Caiz coin ne zaman üretildi?

Caiz coin Almanya merkezli kurulmuş olan ve Türkiye kökenlilerle bağlantılı olarak üretime ve satışına başlanan kripto para birimidir. 15 Ocak 2021 tarihinde satışa sunulmaya başlamıştır. Caizcoin "İslami Finans kurallarına uygun olarak dünyanın her yerinden insanlar arasında para transferi yapın." sloganı ile Caiz coin alımına ve satımına teşvik ediliyor. 'Caizcoin.io' sitesinden satış yapan İslami kripto para, 15 Ocak'ta özel satışa başladı, şubat ayında Avrupa ATV'de reklam yayımlattı ve 16 Mart'tan itibaren kamuya açık satışa geçti.

Caiz coinin özellikleri nedir?

1, İslami mali standartlara uygundur.

2-Silah, tütün, yetişkin (porno) sanayi, alkol veya domuz eti gibi alanlarda aktif şirketlerle işi yoktur.

3-İslami finans standartlarına uygun portföyleri ve borsaları kullanır.

4-İslami ahlaka uygun kredi sağlar.

5- İslami normlara uygun projeleri finanse eder.

6- (Devlet direktifleri, hisse senetleri, mülk, fonlar ve diğerlerinden oluşan) Yatırım kataloğuna İslami platformda kolay yatırım sunar.

Caizcoin bir başlangıç yoluyla para topluyor bunlarla sınırlı olan özel jeton satışı 999.999.999 başlangıç değerindeki belirteçler 0,125 $ ve üzerinden satın alınabilir. Caiz coin eşsiz, olağanüstü, mükemmel ve görkemli, ahlaki, etik,ve islami kripto para birimi kavramı. Sanal kavramında devrim yaratıyor. İyiliğe ve sadakata dayalı para birimidir. Herkes tarafından kullanılabilir. Caizcoin, sahip olduğu benzersiz bir yaklaşım, değiştirmek için tasarlanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.