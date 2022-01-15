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TIMETURK / GÜNDEM / Vedat Milor'dan Leman Sam paylaşımı

Vedat Milor'dan Leman Sam paylaşımı

Twitter'ın ırkçılıktan ötürü kaldırdığı paylaşımın ardından gündemden düşmeyen sanatçı Leman Sam'a bir cevap da ünlü gurme Vedat Milor'dan geldi.

2 Saat Önce
2022-01-15 10:43:40
Vedat Milor'dan Leman Sam paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada tartışma yaratan ünlü şarkıcı Leman Sam, Araplar için, “Yıllar önce bu soysuz araplara tepkili olduğum içi uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler,sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi” diyerek tartışma yaratmıştı.

Twitter'ın ırkçılıktan ötürü kaldırdığı paylaşımın ardından gündemden düşmeyen Leman Sam'a bir cevap da ünlü gurme Vedat Milor'dan geldi.

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"TANIMLAMASI ZOR ANTİPATİK BİRİ"

Milor, Sam'ın yıllar önce kendisi hakkında yaptığı "Birisi için doğrudan fikir beyan etme huyum yoktur ancak şu Vedat Milor'u çok gereksiz biri olarak görüyorum, ağzını şapırdatarak bedava yemek yiyerek para kazanıp, kendi kadar boş fikirlerini yayan, faydasız, tanımlanması zor, antipatik biri." sözlerini alıntılayarak cevap verdi.

"BAMBAŞKA İNSANLARA DÖNÜŞTÜRDÜ"

"Pandemi hepimizi değiştirdi; bambaşka insanlara dönüştürdü. Leman Sam'ı ise daha çok. Birileri hakkında doğrudan fikir beyan etmeyen biri iken farklı ırklar hakkında doğrudan fikir beyan etmeye giden 3 sene…" diyen Milor, paylaşımına devam etti.

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Leman Sam'ın kendisini engellediğini açıklayan Milor, "Eğer yarın 18:00'a kadar engelimi kaldırmazsa, Beyrut tavsiyelerimi de ekleteceğim." diyerek Sam'ı ti'ye aldı.

Kaynak: mynet.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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