Bu tarihe dikkat! 'Bitcoin’de yüksek volalite ve aşağı yönlü hareket yaşanabilir!”

Analiz şirketi Fundstrat sözcüsü Sean Farrel, 30 Mayıs tarihinde kripto para piyasasında yüksek volalite yaşanabileceği konusunda uyardı.

Analiz şirketi Fundstrat, yaptığı açıklamasında kripto para piyasasının ABD'deki Memorial Day tatilinde daha fazla volalite ve aşağı yönlü harekete hazır olması gerektiğini iddia etti.

Fundstrat: “Memorial Day Tatilinde Aşırı Düşük

Likidite Nedeniyle Yüksek Volalite Riski Var”

Fundstrat analisti Sean Farrell, piyasada şu anda halihazırda anormal derecelerde düşük likidite bulunduğunu ve ABD'deki Memorial Day tatilinde bu likiditenin iyice azalabileceğini düşünüyor. Memorial Day her yıl 30 Mayıs tarihinde gerçekleşiyor.

Buna ek olarak Farrell, piyasada şu anda kaldıraç oranlarının düşürülmediğini ve türevlere olan açık ilginin arttığına dikkat çekti.

Analiste göre ayrıca, faiz artırımı döngüleri sırasında makroekonomik şartlar da kripto paralar gibi riskli varlıklar lehine görünmüyor.

Farrell, piyasanın düşük likidite, artan kaldıraç ve sıkılaşan parasal koşullarla karşı karşıya kalması nedeniyle önümüzdeki tatil günlerinde işlerin “tuhaflaşmasını” bekliyor ve analiste göre bu dönemde ani fiyat hareketleri yaşanabilir:

“Düşük likidite, artan kaldıraç ve sıkılaşan parasal koşulların birleşimi büyük fiyat dalgalanmalarına ve potansiyel olarak yakın vadede aşağı yönde daha fazla oynaklığa yol açabilir.”

İstatistiklere göre Memorial Day tatilinin ardından piyasada düşük likidite ve çok düşük seviyelerde hacim takip ediyor.

Analiste göre piyasa daha kaldıraçlı hale geldikçe, likidite eksikliği nedeniyle piyasadaki volatilitede bir artışla karşı karşıya kalabiliriz.

2020 ve 2021 yıllarında ABD'deki Memorial Day tatili sırasında kripto para piyasası hacmi sırasıyla %43 ve %35 düşmüştü. Uzmana göre, dijital varlık endüstrisine giren çok sayıda kurumsal yatırımcı nedeniyle bu yılki oran daha da fazla olabilir.

Bu sebeple özellikle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların dikkatli olması tavsiye ediliyor.

Kaynak: bitcoinsistemi.com .