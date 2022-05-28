Başakşehir'de şölen! İstanbul Gençlik Oyunları'nda muhteşem final

Başakşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği, Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları finali şölene dönüştü.

Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları final programı ve ödül töreni 'GoFest' ile muhteşem bir şölene dönüştü. Avrupa yakasındaki 25 ilçe gençlerinin katılımıyla 26 branşta gerçekleştirilen turnuvalarda dereceye giren öğrenci ve okullar ödüllerine kavuştu.

Festivalde paten, bisiklet, akrobasi ve smaç gösterileri gibi birbirinden renkli ve eğlenceli açık alan etkinlikleri ile lazer gösterisi yapıldı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu 'İstanbul Gençlik Oyunları'yla sadece hayallerimizi gerçeğe dönüştürmekle kalmadık. Gençlerimizle birlikte, hedeflerimize de ulaştık. 100 bin gence ulaşma hedefiyle yola çıkmıştık. O gün 'ulaşılamaz, başarılamaz' gibi görenler olsa da biz, gençlerimize güveniyorduk. Onlara inanıyorduk. Gençlerimiz, onlara duyduğumuz güveni ve inancı boşa çıkarmadı' dedi.

2023'TE 39 İLÇE KATILACAK

Başkan Kartoğlu, şöyle devam etti: 'Yıl boyunca heyecan kasırgası içinde geçen yarışma ve turnuvalarda 100 bin öğrencimizi bir araya getirdik. Gençlik Oyunlarımızı, önümüzdeki yıl 39 ilçeden gençlerimizin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Sadece Türkiye'de değil, dünyadaki en büyük gençlik ve spor organizasyonlarından biri olacağız.' .