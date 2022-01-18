DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kar altında 869'uncu gün!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Şampiyonluk iddiamız devam ediyor
İngiltere Başbakanı Johnson, parlamentoya yalan söylediği iddiasını reddetti
Unutmak, bir öğrenme biçimi olabilir
Gaziantep'te yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Gaziantep'te 19 Ocak Çarşamba okullar tatil mi?
KOMEK ve ASEM başvurusu nasıl yapılır?
Oyuncu Fırat Tanış’tan İmamoğlu’nun ‘bütçe’ açıklamasına tepki
Bolu'da 19 Ocak okullar tatil mi? Bolu'da yarın okullar tatil mi? Bolu'da kar tatili uzadı mı?
AK Parti'li Elitaş, Binance temsilcileri ile görüşecek
Malatya'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba Malatya'da okullar tatil edilir mi?
EYT çıkacak mı kimleri kapsıyor? EYT son durum ne?
Karagümrük - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Çay tohumundan yağ üretildi; zeytinyağı ile eşdeğer
Survivor'da Nisa neden yok? Nisa Bölükbaşı Survivor'a katılacak mı?
Kasımpaşa'dan Benhur Keser hamlesi!

TIMETURK / DİJİTAL PARA / AK Parti'li Elitaş, Binance temsilcileri ile görüşecek

AK Parti'li Elitaş, Binance temsilcileri ile görüşecek

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'nin Türkiye temsilcileri ile perşembe günü TBMM'de görüşecek.

1 Saat Önce
2022-01-18 16:53:34
AK Parti'li Elitaş, Binance temsilcileri ile görüşecek

AK Parti, kripto varlıkları ile ilgili üzerinde çalıştığı yasal düzenleme için paydaşlarla görüşmeye devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'nin temsilcileri ile perşembe günü Meclis'te görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, Binance temsilcilerinin, yasal düzenleme konusunda önerilerini sunacağı ve teknik sunum yapacağı öğrenildi. DHA .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş