Yönetmen Cameron, 50 yıllık sinemasını çizimlerle anlattı

Sinemanın önde gelen senarist ve yönetmenlerinden biri olan James Cameron, 50 yıllık sanatını 'Tech Noir: The Art of James Cameron' (Tech Noir: James Cameron'un sanatı) adlı kitabında yer verdiği çizimlerle içiçe anlattı

James Cameron, bizi "Terminator"da katil siborgların kabus dünyasına, "Aliens"ta LV-426'ya böcek avında, ölüme mahkûm okyanus gemisiyle Titanic"e ve "Avatar"da egzotik Pandora gezegenine götürdü.

Ancak, Hollywood film projeleri için yaratılan, hem üretilen hem de üretilmeyen onlarca yıllık konsept sanatında, yapım öncesi eskizlerinde, storyboard'larında ve teknik planlarında sergilenen inanılmaz sanatsal yeteneklerinin farkında olan çok az insan var. Şimdi Insight Editions'ın lüks yeni bir kitabı, Cameron'ın Kanada, Ontario'daki lise günlerine dayanan yaklaşık elli yıllık sanat eserlerini topladı.

"Tech Noir: The Art of James Cameron" (2021), vizyon sahibi yaratıcının kişisel arşivlerinden alınan ve küratörlüğünü Cameron tarafından yapılan ve her biri için yorumlar içeren, 392 sayfalık dudak uçuklatan bir kitap.

James Cameron'ın yeni kitabı, en ikonik filmlerinin sanatına ve daha fazlasına çarpıcı bir bakış sunuyor.

Film yapımcısının, kamera çekiminden önce kurşun kalemler, tükenmez kalemler ve boyalar kullanılarak ifade edilen hayallerinin ve gelişim sürecinin benzersiz bir keşfi. 1960'lardan itibaren Cameron, not defterleri ve eskiz defterlerinin sayfalarını dolduran canavarlara, uzaylılara ve uzay gemilerine takıntılıydı. Ailesi Güney Kaliforniya'ya taşındıktan sonra 1970'lerde film endüstrisine giren Cameron, yeteneklerini daha da geliştirecek olan Roger Corman B-filmleri için tek sayfalık ve kavramsal sanat işçiliği yaparak para kazandı.

Space.com, Cameron ile Yeni Zelanda'nın Wellington kentindeki stüdyosunda teknoloji sitesi Space'ten Jeff Spry'a konuştu.

Cameron'un röportajından öne çıkan satırlar:

Üniversitede fizik ve astronomi okudum ve bunun ne kadar zor olacağını ve filmlerdeki birçok uzay aracı tasarımının ne kadar tuhaf olduğunu takdir ettim. Bu yüzden, radyasyon vb. nedeniyle motor bölümü uzakta olan bir yıldız gemisi için bu fikri buldum. Teknolojiyi bulmak için o tavşan deliğinden aşağı inebilirim dedim ve sanırım bunu bilim kurgu çalışmalarım boyunca bir motif olarak korudum.

“Avatar”da kendime çok fazla izin veriyordum ve insanlara sadece “Hey, bu yüzen dağların olduğu bir dünya, kendimize bazı imkansız şeyler yapmak için izin verebiliriz” diye hatırlatıyorum.

Tecrübeli sanatçıları farklı tasarım kültürleri yapmaya yönlendirmek olan "Uzaylılar"da yaptığım motifin aynısını kullandım. Yani insan teknolojisi kültürü var ve bir de uzaylı kültürü vardı.

“Çizgi romanları severdim, çizmeyi öğrenmenin harika bir yoluydu”

Cameron, "Tech Noir"da Jack "King" Kirby'nin genç bir sanatçı olarak sizin için ne kadar etkili olduğundan bahsettiniz. Çizgi romanlar Kanada ve California'da büyürken nasıl bir rol oynadı?” sorusuna şu cevabı verdi:

Benim için özel olan Marvel Comics'ti ve bu bence Marvel için yaratılışın gerçekten Altın Çağıydı. Bu, Örümcek Adam'ın ortaya çıktığı ve Hulk'un ortaya çıktığı dönemdi. X-Men o noktada sahnede yeniydi. 60'ların sonlarında 14, 15, 16 yaşlarımdan bahsediyorum.

Çizgi romanları severdim, çizmeyi öğrenmenin harika bir yoluydu. Steve Ditko adında ilk Örümcek Adam çizgi romanlarından bazılarını çizen bir sanatçı vardı. Ve o harika eller yaptı, sadece güzelce şekillendirildi. Ve jest hareketi gibi farklı şeylerde uzmanlaşmış görünen başka sanatçılar da vardı. Marvel sanatçılarının çoğunlukla ilginç şeyler yaptığını düşündüm. Jack Kirby elbette çok yetenekliydi. Uzaylı makineleri yaptı ki... Yani bu nereden geliyor? Bu yüzden tüm bunlardan ilham aldım. Televizyon ve filmlerde bilim kurgunun, bu tür geniş jest tasarımı açısından hala taş devrinde olduğu bir zaman. Yani fantezi sanatına bakmak zorundaydınız ve internet yoktu. Dergi kapak resimlerinde görürdünüz. Frank Frazetta ve Kelly Freas gibi sanatçılar. Bu yüzden bilimkurgu kitaplarını her zaman sevmişimdir, çünkü onlarda güzel sanatlar vardır. Bugün internete girip günlerinizi, haftalarınızı, yıllarınızı oradaki tüm fantezi sanatına bakarak geçirebilirsiniz. Ama o zamanlar çok az şey vardı. Yani her birini inceler ve oradan öğrenirdiniz.

Çizimlerimde Kirby etkisini görebilirsiniz. Frazetta'yı kaslı adamlarla ve savaş baltaları ve kılıçlarıyla jest hareketleriyle kasten yönlendirmeye çalıştığımı görebilirsiniz. Oradaki tüm referans noktalarımı biliyorum çünkü sadece bir avuç ve gerçekten dünya çapında sanatçı vardı. Bugün, onlardan çok sayıda var. Fantastik ve bilimkurgu sanatının hem de bunu profesyonelce yapan insanlar tarafından nasıl patladığı oldukça şaşırtıcıdır.

