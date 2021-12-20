Vitor Pereira görevi bıraktı mı? Pereira istifa etti iddiası

Fenerbahçe'de sular durulmuyor...Bazı kaynaklara göre Pereira ile takımın fiili ilişkisinin bu akşamdan itibaren bitirildiği, salı gününden itibaren de Samandıra tesislerinden ayrılacağına dair kulis bilgiler de gelmeye başladı.

Fenerbahçe bu akşam evinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puanı bıraktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın performansı da bu süreçte dile getirilirken istifasına dair görüşler de ağırlık kazanmaya başladı.

Takımın evinde aldığı beraberlik ve daha önceki puan kayıpları sonrasında Pereira ile ilgili istifa haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Bazı kaynaklara göre Pereira ile takımın fiili ilişkisinin bu akşamdan itibaren bitirildiği, salı gününden itibaren de Samandıra tesislerinden ayrılacağına dair kulis bilgiler de gelmeye başladı.

Şampiyonluk umudu ile taraftarlar Pereira'ya sahip çıkarken son dömende ortaya konan performansın yöneticileri de endişeye sevk ettiği bilgileri yer aldı.

Başkan Ali Koç'a yönelik tepkilerin ardından takımda bazı değişikler olacağı özellikle teknik heyetin sorgulanabileceği de kulus bilgiler arasında yer almakta idi.

Yerel spor muhabirlerinden alınan bilgiye göre Pereira'nın bu akşamdan itibaren fiili olarak takımı bıraktığı yönünde bilgiler sözkonusu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.