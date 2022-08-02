Gannuşi: Demokratik laiklik, İslamcı diktatörlükten iyidir

Tunus’ta kabul edilen yeni anayasaya ilişkin konuşan Nahda Hareketi lideri Gannuşi, “Eğer içinde insan haklarının ve özgürlüğünün garanti altına alındığı ancak İslam’ın geçmediği bir anayasayla içi sevdiğimiz İslam dolu ama Kays Said’in gibi mutlak otoritenin olduğu bir anayasa arasında seçim yapmak zorunda kalırsam laik bile olsa ilkini seçerim” dedi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz hafta düşük katılımlı bir referandumla Anayasa'da “Devletin dini İslam'dır” maddesinin çıktığı Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi yeni anayasaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Kays Said, balın içine zehir kattı”

Nahda Hareketi'nin yeni anayasayı İslam'ın temel maksatlarıyla uyuşmasına rağmen Cumhurbaşkanı Kays Said'in “balın içine zehir karıştırması” sebebiyle reddettiğini dile getiren Gannuşi, yeni anayasanın İslam adına Tunus halkına diktatör olmak isteyen Said'e “firavun yetkileri” verdiğini söyledi.

İçinde insan hakları olmayan İslami anayasayı seçmem

El-Kuds el-Arabi'ye açıklamalarda bulunan Gannuşi, “Biz anayasada İslami kelimelerin bulunmasını severiz. Ama eğer içinde insan haklarının ve özgürlüğünün garanti altına alındığı ancak İslam'ın geçmediği bir anayasayla içi sevdiğimiz İslam dolu ama Kays Said'in gibi mutlak otoritenin olduğu bir anayasa arasında seçim yapmak zorunda kalırsam laik bile olsa ilkini seçerim” dedi.

İslam ülkelerinden kovuldum

Gannuşi, “Geçmişte zulümle karşılaştığımda çok sayıda İslam ülkesine gittim ama kovuldum. Sonra İngiltere'ye gittim. Bir kraliçe var, İslam'ı kabul etmemekle birlikte insan haklarını kabul ediyor. Orada 22 sene yaşadım. Bir tane bile polis ‘bu dediğini niye dedin, -dünyayı dolaşmama rağmen- şuraya niye gittin' demedi. Bu yüzden ben bu kabilden laik bir toplum insan haklarını daha fazla verir dedim” diye konuştu. Nahda Hareketi lideri, sözlerinin devamında İslam ülkelerinde demokrasi olmadığı için “İslami demokrasi” kavramını ortaya attıklarını belirtti.

Tunus'ta geçtiğimiz hafta gerçekleşen anayasa referandumunda resmi olmayan sonuçlara göre katılım oranının yüzde 27,54 gerçekleşmiş; yüzde 94,6 "evet", yüzde 5,4 "hayır" oyu kullanılmıştı. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in “diktatörlük anayasası” olarak değerlendirilen anayasa, Arap kamuoyunda “Devletin dini İslam'dır” maddesinin çıkarılması bağlamında tartışılmıştı.