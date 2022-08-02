Bol bol güneşe çıktığımız bugünlerde sıkça sorulan sorulardan biri de güneş lekelerinin nasıl geçeceği oluyor. Yaz aylarının bize hediyesi olan güneş lekelerinden basit ve zahmetsizce kurtulmak mümkün. Güneş lekeleri neden olur? Güneş lekeleri kalıcı mıdır? Güneş lekeleri kendiliğinden geçer mi? Güneş lekeleri için kesin çözüm nedir? Ciltteki kahverengi lekeler nasıl yok edilir? gibi sorularınızın cevapları haberimizde...

Şapka takmadan ve güneş kremi sürmeden uzun süre güneşe maruz kaldıysanız ve cildinizde kahverengi çillere benzeyen lekeler görüyorsanız bunlar güneşten geriye kalanlardır. Tedavi edilmediği sürece de kalıcı olarak sizinle yaşarlar. Piyasada bu lekeleri geçirmeye yönelik birçok kozmetik ürün satılmasına rağmen önceliğimiz kimyasal kullanmadan bu lekelerden kurtulmak olmalıdır. Neyse ki bu lekeleri doğal malzemelerle geçirmenin de kolay yolları bulunuyor.



Limon suyu

Basit ancak etkili bir yoldur. Güneş lekelerine karşı en etkili malzemelerden biri limon suyudur. İçerdiği asit sayesinde ölü derilerden kurtulmanızı sağlar. Limon suyunu güneş lekelerinin bulunduğu bölgelere sürüp 20 dakika boyunca bekletip ardından bu bölgeyi yıkarsanız faydasını görürsünüz.

Ancak cildinizde limon suyu varken güneşe çıkmamalısınız. Ayrıca asitli olduğu için hassas cilde sahip olanlar kaşıntı ve kızarıklıklarla karşılaşabilir.

Elma sirkesi

Doğal asitler içeren elma sirkesi de hem güneş hem de yaşlılık sebebiyle oluşan lekelerden kurtulmamız için yardımcı olabilir. Yarım çay kaşığı elma sirkesi ile yarım çay kaşığı limon suyunu karıştırıp bir pamuk yardımıyla cildinize uygulayabilirsiniz. Ancak bu yöntemi de tıpkı limon suyunda olduğu gibi güneşe çıkmadığınız akşam saatlerinde uygularsanız istemediğiniz sonuçlarla karşılaşmazsınız.

Süt

İçerdiği laksit asitle cilt rengini açan süte de şans verebilirsiniz. Hücrelerin yenilenmesini sağlayan sütü lekeli bölgelere yedirin ve 15 dakika beklettikten sonra yıkayın.

Aloe vera

Her derde deva aloe vera bitkisinden sıkıp çıkardığınız jeli güneşin deride zarar verdiği bölgelere sürebilirsiniz. Ancak bu yöntemin diğerlerine göre daha yavaş bir iyileşme sağladığının bilgisini de verelim.

Yeşil çay

Antioksidan özelliğe sahip yeşil çayı da güneş lekelerine karşı kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sıcak suyun içine bıraktığınız yeşil çay poşetini daha sonra bir pamuğa sıkmak ve bu pamukla lekeleri silmek. Bu yöntemi günde 2 kez kullanabilirsiniz. .