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Bitcoin neden düştü? 23 Nisan 2021 bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin Thodex yüzünden mi düştü?

Kripto para yatırımcıları için kötü bir hafta yaşanıyor. Türkiye'de Thodex olayı nedeniyle ağır darbe alan yatırımcılar şimdi de küresel piyasada bitcoin'in sert düşüşü ile karşı karşıya. Kripto para varlıkları olan insanlar da Bitcoin neden düştü? sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Peki Bitcoin Thodex yüzünden mi düştü? Kripto paralarda yaşanan ani düşüşün nedeninin ABD kaynaklı olduğu iddia edildi. Peki 23 Nisan 2021'de bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin 2021 yılının en düşük seviyesine geriledi.

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Google News - Timeturk
23.04.2021 12:22:00
Bitcoin neden düştü? 23 Nisan 2021 bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin Thodex yüzünden mi düştü?

Kripto para yatırımcıları için kötü bir hafta yaşanıyor. Türkiye'de Thodex olayı nedeniyle ağır darbe alan yatırımcılar şimdi de küresel piyasada bitcoin'in sert düşüşü ile karşı karşıya. Kripto para varlıkları olan insanlar da Bitcoin neden düştü? sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Peki Bitcoin Thodex yüzünden mi düştü? Kripto paralarda yaşanan ani düşüşün nedeninin ABD kaynaklı olduğu iddia edildi. Peki 23 Nisan 2021'de bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin 2021 yılının en düşük seviyesine geriledi.

Küresel piyasalarda işlem gören kripto paralar sert bir düşüş ile karşılaştı. Pozisyon almakta zorlanan yatırımcılar ne yapacaklarını şaşırdı. 2 trilyon dolar işlem hacmine ulaşan kritpo paralar için kötü bir hafta yaşandı. Dünya genelinde en çok işlem gören 10 kripto para birimi ortalama yüzde 20 düştü. Peki Bitcoin neden düştü? 23 Nisan 2021 bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin Thodex yüzünden mi düştü?

Bitcoin neden düştü?

Bitcoin'in ani ve sert düşüşü karşısında şok yaşayan yatırımcılar Bitcoin neden düştü? sorusunu sormaya başladı. Bitcoin'in düşüş nedeni belli oldu.  Bitcoinde ve kripto paralarda yaşanan düşüşün nedeninin ABD Başkanı Joe Biden'in sermaye kazancı vergilerini artırma planının dijital varlıklara yatırımı sınırlayacağı spekülasyonu olduğu belirtildi.

23 Nisan 2021 bitcoin ne kadar oldu?

23 Nisan 2021'de bitcoin 50 bin doların altına düştü.Bitcoin, yaklaşık yüzde 11 değer kaybederek 48 bin 300 seviyelerinden işlem görürken 2021 yılında ilk kez 50 bin doların altına indi. Ethereum da yüzde 12'lik rekor düşüşle 2 bin 180 dolar seviyelerinde işlem gördü.

İşte 1 BTC 23 Nisan 2021'deki fiyat;

bitcoin_ne_kadar

Bitcoin Thodex yüzünden mi düştü?

Bitcoin'de yaşanan sert düşüşün nedeni Türkiye'deki kritpto para borsası vurgunu ile bir ilgisi bulunmuyor. Düşüşün nedeni ABD kaynaklı, Joe Biden'ın açıklamaları sonrası kritpo para piyasasında yaşanan spekülasyonlar ile bitcoin rekor bir düşüş gösterdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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