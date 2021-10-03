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TIMETURK / BİSİKLET / Ülkemizdeki ilk bisiklet yarışları

Ülkemizdeki ilk bisiklet yarışları

1900'lü yılların başında yarışlar için bisiklet temin etmek bile çok zordu.

2 Saat Önce
2021-10-03 23:19:21
Ülkemizdeki ilk bisiklet yarışları

Osmanlılar dönemindeki ilk bisiklet yarışları Selanik'te yapılmıştır. Bu yarışlardan iyi gelir sağlandığını gören özel girişimciler ile bisiklet ithalatçılığı ile uğraşan Leon Efendi ve ortağı Papazyan, 1910-1912 yıllarda ilk bisiklet yarışlarını düzenlemişlerdir.

Daha sonra yasaklanan bu yarışlar, II.Meşrutiyet'in ilanından sonra tekrar canlanmıştır. Bunda Fenerbahçe Kulübü'nün bu spora ağırlık vermesinin rolü büyüktür. İlk yol yarışları Fenerbahçe, Maslak ve Bakırköy'de, pist yarışları ise eski Fenerbahçe Stadı'nda yapılmıştır. Fuat Hüsnü (Kayacan), Naili Seden, Hamit Zeki, Ali ve Muvaffak Beyler de bu ilk yarışların yıldızları olmuşlardır.

Yarışlara katılmak için bisiklet bulunamadı

1923'te İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kurulmasından sonra oluşturulan ve aynı yıl FIAC üyeliğine kabul edilen Bisiklet Federasyonu, bisiklet sporunun tüm ülke çapında gelişmesinde önemli rol oynamıştır. İlk federasyon başkanı, bisiklet sporunun öncülerinden Muvaffak Bey (Menemencioğlu)'dir. Cambaz Fahri, Cavit Cav Bey ve Raif Bey bu dönemin ilk Milli takımını oluşturmuşlar ve 1924 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanmışlardır. Ancak bisiklet bulunamadığı için olimpiyat yarışmalarında Milli Takım'ımız ülkemizi temsil edememiştir.

Haber: Mustafa Halid Anlıaçık

Kaynak: Türkiye Bisiklet Federasyonu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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