Şam'da Putin resimli seccade
Beşar Esad kontrolündeki Şam'da bir dükkanda sergilenen Putin desenli seccade fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.
2021-10-03 23:21:03
Rusya ve İran'ın açık destekte bulunduğu Beşar Esad rejiminin hakim olduğu Suriye'de iç savaş 10 yılı aşkın süredir devam ederken hayatın normal seyrettiği yansıtılıyor.
ŞAM'DA PUTİN RESİMLİ SECCADE
Esad posterleriyle donatılmış Şam'da yeni bir fotoğraf daha sosyal medyada gündeme geldi.
Şehirdeki bir çarşıda çekilen fotoğrafta, halı dükkanı önünde sergilenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin desenli seccade kullanıcıların dikkatini çekti.
Arap bir kullanıcı, “Beşar Esad'ın yönettiği başkent Şam'da, Beşar Esad'ın ortağı Putin'in resmini taşıyan seccade…” ifadesini kullanarak söz konusu fotoğrafı paylaştı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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