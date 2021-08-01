Kütahya Valisi Çelik, Gölcük Yaylası'nı Pedalladı

Vali Ali Çelik, Simav Belediyesi tarafından bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası Mesire Alanı'na yapılan bisiklet yolu ve yürüyüş parkurunu inceledi

Vali Ali Çelik, Simav Belediyesi tarafından bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası Mesire Alanı'na yapılan bisiklet yolu ve yürüyüş parkurunu inceledi.

3 km. uzunluğundaki bisiklet yolunda pedal çeviren Vali Ali Çelik'e Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak eşlik etti.

Bisiklet yolu ve yürüyüş parkurunun hayırlı olmasını dileyen Vali Çelik, “Tertemiz hava, yemyeşil bir doğa, eşsiz bir manzara, çam ve lavanta kokuları eşliğinde bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası'nda bisiklet yolunu deneyimledik. Şehrimize, Simavımıza değer katacak projenin hayırlı olmasını diliyor; emeklerinden dolayı Belediye Başkanımıza ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

KAYNAK: kutahya.gov.tr

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