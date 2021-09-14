İlk kez kıtalararası gerçekleştirilen Oral B İstanbul Boğaziçi Triatlonu, sona erdi.

İlk kez kıtalararası gerçekleştirilen Oral B İstanbul Boğaziçi Triatlonu, sona erdi. Kanlıca İskelesi'nden yüzme ile başlayan ve 500 triatletin katıldığı yarışlarda sporcular, 2 bin 300 metrelik parkurun ardından Küçüksu İskelesi'nde karaya çıktı. Daha sonra 40 kilometrelik parkuru bisikletle tamamlayan sporcular, 10 kilometrelik parkuru koşarak yarışı tamamladı.

Yarışta deneyimli sporculardan 72 yaşındaki 'demir adam' lakaplı Ali Bıdı da yer aldı.

İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu'nda elit erkekler birincisi, Yüz Bin Koş Spor Kulübü'nden Gültıgın Er olurken, elit kadınlar kategorisi birincisi Göztepe Spor Kulübü'nden İpek Öztosun oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu verdi.

Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, töreninde yaptığı konuşmada, "Bu organizasyon için çok uğraştık ve başardık. İzlerken duygulandık. Hayalimize ortak olanlara teşekkür ediyorum. Seneye daha iyisini yapacağız." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.