Elektrikli araçta 'yüksek voltaj' çarpmasın!

Elektrikli araçlar gerçek anlamda hayatın ayrılmaz parçası haline geldi ama bu dönüşüme ayak uydurmayan servisler ve sektör çalışanlarının büyük kayıplarla karşılaşması da söz konusu

Otomotiv sektörünün "elektriklileşme" serüveniyle birlikte, satış sonrası hizmetlerin en önemli ayağını oluşturan oto servislerinde de kapsamlı değişimlerin yaşanacağı öngörülüyor.

Eğitimli ve nitelikli teknik personel sıkıntısının yaşandığı oto servislerinde, önümüzdeki yıllarda bu problemin derinleşeceği konusunda uyarılarda bulunan TOSEF Başkanı ve RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı, elektrikli araçların gerçek anlamda hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğinde, dönüşüme ayak uydurmayan servislerin ve sektör çalışanlarının büyük kayıplarla karşılaşacağına dikkat çekti.

Ünaldı, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde oto servislerinin elektrikli araçlar konusunda uzmanlaşması, gerekli eğitim ve ekipmanları edinmesi gerekiyor. Örneğin egzoz sistemleri elektrikli araçlarla birlikte yok olduğu zaman, egzoz ustalarının işsiz kalması kaçınılmaz olacak. Bakım aralıklarının fosil yakıtlı araçlara göre daha uzun olması da üstünde durulması gereken bir diğer nokta. Yüksek voltaj, şu anda servislerin elektriklilere çekinceyle yaklaşmasındaki en büyük sebep." dedi.

Bilgi ve ortam hazır mı?

Oto servislerinde hizmet yeterliliği, uygun ekipman ve eğitimli teknik personel aracılığıyla sağlanabilirken, ülkemizde TSE belgeli sadece 1140 adet özel otomobil servisi bulunuyor. Kalifiye istihdam sorununun yaşandığı satış sonrası hizmetlerinde problemin derinleşmesinde elektriklileşme sürecinin büyük önem kazanacağı öngörülüyor. Elektrikli araçlarla ilgili olarak birçok oto servisi bilgi birikimine sahip değil. Sektör çalışanları da dönüşüme ayak uydurmadığı takdirde işini kaybedecek

"İşini bilmek" önem kazanacak

Ara eleman açığı sebebiyle gün geçtikçe oto servislerinde çalışan eğitimli teknik personel değer kazanıyor.Fakat zamanla egzoz, motor, mekanik ustaları kendilerini yeni nesil elektrikli araçlara uygun şekilde eğitim almazsa, elektrikli araçlar konusunda ihtisas sahibi olan çalışanlar ve servisler ön plana çıkacak. Bu araçların bakım aralıklarının uzun olması ise bir diğer problemi beraberinde getiriyor. Yine de elektronik arızalar, fren sistemi ve yürüyen aksam servis işlemi görmeye devam edecek.

Yüksek voltaj büyük risk

Geleneksel oto servislerinin elektrikli araçlardan uzak durmasının önemli bir nedeni olduğunu söyleyen Ünaldı, "Bugün kullandığımız araçlarda kullanılan 12 Voltluk akü, 350 Volta ulaşan elektrikli araç pilleri yanında hiçbir şey. Yüksek voltaj ölümcül bir risk ve servislerin en ufak bir fren balatası değişiminde dahi pil bağlantısını kesmesi gerekiyor." şeklinde konuşurken "Bunun da tek yolu ciddi güvenlik eğitimlerinden ve doğru ekipmanlardan geçiyor." ifadelerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.