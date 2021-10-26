İşine bisikletle gidip geliyor

İzmir'de yaşayan güvenlik görevlisi Erkan Öz, 13 yıl önce kullanmaya başladığı bisiklet sayesinde trafik çilesinden kurtulduğunu söyledi. Aktarmalarla 3 saati bulan işe gidiş geliş süresini 1,5 saate indiren Öz, bisiklet sevdasını anlattı.

Bisikleti, ilçeler arasında bir ulaşım aracı olarak 13 yıldır kullanan Erkan Öz de her gün eviyle iş yeri arasındaki 40 kilometrelik mesafeyi kas gücüyle aşıyor.

AA ekibinin evinden iş yerine yolculuğunda eşlik ettiği evli ve 1 çocuk babası, 41 yaşındaki güvenlik görevlisi, bisiklet sevdasını ve yaşadığı zorlukları anlattı.

3 SAATİ YOLDA GEÇİYORDU

Güvenlik görevlisi olarak 2008 yılında çalışmaya başladığını belirten Öz, Bornova ilçesi Atatürk Mahallesindeki evinden Çiğli ilçesindeki iş yerine ulaşımının üç aktarmayla mümkün olduğunu, her gün toplam 3 saatinin yollarda geçtiğini ifade etti.

Toplu taşımada ve trafikte geçirdiği zamanı kazanmak için çare aradığını, ikinci el bir bisiklet alarak denemeler yapmaya başladığını belirten Öz, bu süreçte sigarayı bıraktığını, kilo alması nedeniyle de bisiklete ağırlık verdiğini dile getirdi.

YOLU 1 BUÇUK SAATE DÜŞTÜ, 25 KİLO VERDİ

Performansının artması ve daha hızlı bir bisiklete geçmesiyle ulaşım için harcadığı süreyi 1,5 saate indirdiğini kaydeden Öz, bisiklet sayesinde 25 kilo verdiğini, zamanını ailesiyle geçirdiğini ve hepsinden önemlisi daha sağlam bir bünyeye sahip olduğunu aktardı.

Fiziksel olarak da kendini rahatlamış hissettiğini belirten Öz, bisiklet sevdasını böyle anlattı:

"Her gün 20 kilometre gidip 20 kilometre dönüyorum. Bisiklet sürerken tüm duyu organlarımı sonuna kadar aktif tutuyorum. Bisiklete başladıktan sonra 25 kilo verdim, fiziksel olarak kendimi rahatlamış hissediyorum. Zihinsel olarak da kendimi iyi hissediyorum. Bunları yaşadıktan sonra benim için bisiklet kullanmak mecburiyet haline geldi. Çok severek yapıyorum. İnsanlara işlerine bisikletle rahatlıkla gidebileceklerini söylüyorum. Eminim ki bundan keyif alacaklar, herkese tavsiye ediyorum."

Bisiklet farkındalığına vurgu yaptı

Bisiklet sayesinde yeni arkadaşlar edindiğini, son dönemde işe gidiş geliş için pedal çeviren insan sayısının artmasına sevindiğini vurgulayan Öz, yollardaki bisikletli sayısı arttıkça sürücülerin farkındalığının da artacağına inandığını aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.