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TIMETURK / POLİTİKA / AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye ''tezkere'' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye ''tezkere'' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin tezkere kararının ardından yaptığı açıklamada, 'Tezkere Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır' dedi.

2 Saat Önce
2021-10-26 16:57:44
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye ''tezkere'' tepkisi

Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in partisinin Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyeceğini duyurmasının ardından açıklama yaptı.

Tezkerenin Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanı olduğunu belirten Çelik, "Bu irade beyanı Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için her türlü mücadeleyi ifade eder" dedi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

“Tezkere, Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır. Bu irade beyanı Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder.

Bu irade sayesinde sınırlarımız yakınında kurulmak istenen terör devletçikleri ortadan kaldırılmıştır. Eğer bu irade beyanı olmasaydı PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin sınırlarımıza yakın yerlerde fiili oluşumları söz konusu olacaktı. Buna asla izin vermeyeceğiz.

'Mantıksız gerekçeleri üretenlerin Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok'

Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye'nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok.”

'BİRİLERİ TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNDEN RAHATSIZ'

Türkiye'nin terörle mücadelede uluslararası işbirliğine destek verdiğini ifade eden maddeler yıllardan beri tezkerelerde zaten vardır. Bunu ifade eden tezkere maddelerini anlamayanların, milli güvenlik konusunda alfabeyi bilmediği açıktır...

Mesele açıktır; birileri Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsızdır. Bunu açıkça söyleyemeyenler, terörle mücadele kararlılığının süresini tartışma konusu yapmaktadır.

Türkiye'nin terörle mücadelede uluslarası işbirliğini desteklemesi anlamına gelen ve son zamanlarda DEAŞ'la mücadelede uluslararası koalisyonun üyesi olmamızı anlatan maddelerin yeni bir şey gibi tartışma konusu yapılması, başka niyetleri ve ittifakları örtmek içindir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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