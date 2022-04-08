Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dünyada geniş kitlelere ulaşacak. Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, 57'incisi düzenleyecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun TRT ve Eurosport’tan canlı yayınlanacağını ve milyonlarca kişi tarafından izleneceğini söyledi.

Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, canlı yayınla turun dünyada geniş kitleler tarafından takip edileceğini belirtti.

"TRT ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak ve Türkiye'de diğer haberlerde, kanalarda özet yayınlar olacak. 5 kıtada yayın yapmakla ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Hepsiyle sözleşme aşamasındayız."

Müftüoğlu, bisiklet turunun önemli bir tanıtım aracı olduğunu ifade etti.

"600 milyon haneye ulaşıp milyarlarca insanın seyredebileceği bir organizasyon, bir turla ilgili çalışma yapıyoruz. Çünkü bu tur büyük bir tanıtım aracı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte bu konuda çalışıyoruz."

Müftüoğlu, turun Türkiye'nin tanıtımı için de önemli olduğunun altını çizdi.

"Ülkemiz önemli bir turizm ülkesi. Bu tur ülke ekonomisine de katkı sağlayacak bir tanıtım sağlıyor. Bununla ilgili tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın liderliğinde bu yola çıktık. Cumhurbaşkanlığımızın himayeleri ile bu tur gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporuna ve ailesine liderlik yapıyor. Medya ekibiyle valilerimiz, kaymakamlarımız, başkanlarımız, emniyet, jandarma geniş bir kitle, büyük bir grup olarak turun sonunu başarıyla getirmek istiyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turu için geri sayım başladı

Müftüoğlu, bu yıl farkı bir parkurun olduğuna dikkat çekti.

"Tarihe, doğaya saygı temasıyla yola çıktık. Geçen yıl orman yangınları olmuştu. Doğanın önemini doğaya saygı farkındalığı ortaya koymak istiyoruz. Tarih denince Çanakkale'ye geçiyoruz. Çanakkale'de 57. Alay Şehitliği Anıtı'nda turun bir etabını bitiriyoruz."

Müftüoğlu, açılışın geçen ay yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden de geçileceğini ifade etti.

"Farklı bir parkur ortaya çıktı. Bodrum'dan başlıyoruz. Hem turizmi hem doğayı hem tarihi ortaya koyan önemli bir parkur. Bu parkurda en önemlisi Çanakkale Köprüsü. Yeni açıldı ve gelişen Türkiye'nin aydınlık yüzünü Çanakkale Köprüsü gibi büyük bir projeyi tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Geçen hafta basın turu yapmıştık. Köprüyü geçerken insan çok duygulanıyor. Böyle bir projeyi ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek az. İstanbul'a geçtikten sonra hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü geçiyoruz hem de Avrasya tünelini geçiyoruz. Yani kıtaları arasında gidip geliyoruz kıtalararası önemli bir parkur ortaya çıkmış oldu. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu hem tarih, hem doğa hem de kıtalararası bir tur olarak ortaya çıkacak."

Müftüoğlu, tura katılan takımlar hakkında bilgi verdi.

"Turda, 6 WorldTour takımı var. 12 tane Pro takım diğerleri de kıta takımları. İki tane Türk takımı var. Biri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi diğeri de Spor Toto. Diğer iki tane de Türk sporcuların yarıştığı biri Amerikan bir Avrupa takımı var."

"Bisiklet tarihine geçecek sponsorluklar"

Bu yıl sponsorlukların da öne çıktığını ifade eden Müftüoğlu, iki Türk takımının bisiklet markaları ile 6 milyon lira civarında bir sponsorluk anlaşması yaptığının altını çizdi.

Müftüoğlu, yapılan bu sponsorluk anlaşmalarının "Bisiklet tarihine geçecek sponsorluklar" olduğu vurgusunu yaptı. Müftüoğlu, sponsorlar hakkında bilgi verdi.

"Ana sponsorumuz Spor Toto ile birlikte Turkish Airlines, Shimano, Mosso markaları sponsor oldular. Sponsorlukta bu yıl federasyon olarak tüm çalışmayı kendimiz yapıyoruz."

"Hedefimiz, turu çıkardığımız en üst seviyeye tekrar çıkarmak."

Gelecek yıllarda yapılacak turların planlamaları hakkında konuşan Müftüoğlu, 2016 yılında en üst kategoride olduklarını şimdi ise bir alt kategoride turun düzenlendiğini ifade ederek "Hedefimiz, turu çıkardığımız en üst seviyeye tekrar çıkarmak." dedi.

2014-2015'te dünyanın en iyi organize olan turu seçildiklerini hatırlatan Müftüoğlu, "Önümüzdeki 2-3 yılda dünyanın en iyisini yapmak gibi çaba sarf edeceğiz." dedi.

"Tarihe, Doğaya Saygı" temasıyla düzenlenecek

"Tarihe, Doğaya Saygı" temasıyla, T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turu için geri sayım başladı.

"Tour of Türkiye" kullanımı ile uluslararası tanıtım gücünü artıracak organizasyon, TRT ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak ve yerli-yabancı çok sayıda medya kuruluşunun haberleriyle tüm dünyada milyonlarca kişiye ulaşacak.

10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve Bodrum'dan İstanbul'a 1303 km sürecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, şu kurum ve kuruluşlardan destek alacak:

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Turkish Airlines, Shimano, Mosso, TRT, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Radyo D, Lig Radyo ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD).

Dünyanın en önemli profesyonel takımlarının, dünya ve olimpiyat madalyalı sporcular ile Türk sporcular ve genç yeteneklerin yer alacağı organizasyonda 14 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcu yarışacak. 6 WorldTour takımının yer alacağı Tour of Türkiye'de 12 Pro Takım ve 6 Kıta Takımı pelotonda mücadele verecek.

Katılımcı sporcular arasında Fransa Turu, İtalya Turu gibi önemli organizasyonlarda etap ve genel klasman liderliğine ulaşan, olimpiyat madalyalı isimler de yer alacak.

2021 yılında 3 olan WorldTour takım sayısı 2022 yılında 6'ya yükselecek.

Tura katılacak takımlar:

WorldTour Takımları: UAE Team Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri), Bora – Hansgrohe (Almanya), Israel – Premier Tech (İsrail), Astana Qazaqastan Team (Kazakistan), Lotto Soudal (Belçika), Team BikeExchange – Jayco (Avusturya) Team DSM (Hollanda).

Pro Takımlar: Alpecin – Fenix (Belçika), Team Arkea – Samsic (Fransa), UNO X Pro Cycling Team (Norveç), Drone Hopper – Androni Giocattali (İtalya), Bardiani CSF Faizane (İtalya), Caja Rural – Seguros RGA (İspanya), EOLO – Kometa Cycling Team (İtalya), Euskatel – Euskadi (İspanya), Equipo

Kern Pharma (İspanya), Human Powered Health (Amerika Birleşik Devletleri), Burgos BH (İspanya), Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri).

Kıta Takımları: Bike Aid (Almanya), Wildlife Generation Pro Cycling (Amerika Birleşik Devletleri), Sakarya BB Pro Team (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Saris Rouvy Sauerland Team (Almanya), China Glory Continental Team (Çin).

Yenilenen parkuru ile uluslararası bisiklet ekosisteminden çok olumlu geri dönüşler alan Tour of Türkiye'nin 2022 yılı etap programı, etapların başlangıç ve tahmini bitiş saatleri ise şöyle olacak:

10 Nisan : Bodrum - Kuşadası (09.00 – 14.00)

11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı (10.45 – 14.30)

12 Nisan: Çeşme – İzmir (Karşıyaka) (11.50 – 14.30)

13 Nisan : İzmir (Konak) - Manisa (Spil) (10.50 – 14.30)

14 Nisan : Manisa - Ayvalık (10.00 – 14.30)

15 Nisan : Edremit (Akçay) – Eceabat (57.Alay Şehitliği) (09.30 – 14.35)

16 Nisan : Gelibolu - Tekirdağ (11.00 – 14.30)

17 Nisan : İstanbul - İstanbul (08.15 – 11.31) .