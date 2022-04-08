TÜİK ve MEB'e alınmayan Kılıçdaroğlu bu sefer Et ve Süt Kurumu'na gitti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'na gitti. Randevu talebine yanıt verilmediğini belirten Kılıçdaroğlu, içeri alınmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak için sabah saatlerinde Et ve Süt Kurumu'na gitti.

İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu, bina önünde yaptığı açıklamada, Et ve Süt Kurumu'nun çiftçinin, üreticinin yanında olması gerektiğini söyledi.

İktidarı eleştiren CHP lideri, ''Beşli çeteye sağladığın imkanları onun binde birini üreticiye verirseniz Türkiye'de hiçbir çocuk yatağa aç girmez'' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Daha önce Türkiye İstatistik Kurumu'na gitmiştim. TÜİK enflasyonu düşük göstererek, milyonlarca insanın düşük zam almasına yol açıyordu. Daha sonra sözlü sınavda hakları yenen gençlerin uğradığı haksızlığı duyurmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmiştim. Pek çok genç sözlü sınavdan elenmişti.

''BURADA BULUNMAMIN TEMEL NEDENİ

ÇOCUKLARIN HAKLARINI SAVUNMAK''

Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim. Şu ana kadar randevu talebime yanıt verilmedi. Burada bulunmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak. Kadın milletvekilleriyle beraberim. Bütün anneler çocuklarının iyi beslenmesini isterler. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım.

"MİLLETİN SESİ MİTİNGLERİNE

YENİDEN BAŞLAYACAĞIZ"

Hangi asgari ücretli kıyma alabilecek çocuğuna düzenli süt alabilecek? Ramazan Bayramı'ndan sonra milletin sesi mitinglerine yeniden başlayacağız.

''ET VE SÜT KURUMU ÜRETİCİNİN YANINDA OLMALI''

Et ve Süt Kurumu çiftçinin, üreticinin yanında olmalı. Beşli çeteye sağladığın imkanları onun binde birini üreticiye verirseniz Türkiye'de hiçbir çocuk yatağa aç girmez.''

''GERİSİ ONLARA KALMIŞ'' DEMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istediğini belirtmişti.

“Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok” diyen Kılıçdaroğlu, bugün saat 10.00'da Et ve Süt Kurumu'na gideceğini açıklamıştı.

CHP lideri, ''Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış” paylaşımında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu daha önce de Merkez Bankası'nı ziyaret ederek Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmüştü.

CHP lideri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı da ziyaret etmek istemiş ancak içeri alınmamıştı.

Kaynak: NTV .