Bulgaristan, Filibe’de Elektrikli Bisiklet Üretimi İçin Ortak Yatırım Anlaşması İmzalandı

Ekonomi Bakanı Petkov, bisiklet üreticisi Maxcom ile Avusturyalı motosiklet üreticisi Pierer Group arasında elektrikli bisiklet üretiminde ortak yatırım anlaşmasının imzalanmasına katıldı.

T.C Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ekonomi Bakanı Kiril Petkov, Filibe'de bisiklet üreticisi Maxcom ile Avusturyalı motosiklet üreticisi Pierer Group arasında elektrikli bisiklet üretiminde ortak yatırım anlaşmasının imzalanmasına katılım sağladı.

Elektrikli bisiklet ve diğer iki tekerlekli elektrikli araçlar için oluşturlan yeni tesis, Trakya Ekonomi Bölgesi'nde 131 dönüm arazi üzerinde kurulacak. Tesisin, Filibe ve bölge için 1.000 yeni istihdam sağlayacağı ve yatırımın 60 milyon levayı aşması planladığı açıklandı. Bakan Petkov, “Bu yatırım Bulgaristan için çok özel. Bu, tüm Avrupa'da 1 numara olma şansımızın olduğu bir sektör. Şirketlerimizin % 15'inin böyle bir başarıya ulaşmasını sağlayabilirsek, Bulgaristan ekonomisi iki katına çıkacak” ifadelerinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.