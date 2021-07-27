Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'den flaş yeni sözleşme açıklaması!

Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarını TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Trabzonspor'da Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, sabah antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kampın gayet iyi geçtiğini söyleyen Nwakaeme, "Sezon öncesi kampımız gayet iyi gidiyor. Sezon öncesi kampları kolay değildir ancak plan doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zamana kadar her şeyin gayet iyi gittiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

TEK ODAK NOKTAMIZ, HEDEFİMİZE DOĞRU İLERLEMEK"

Trabzonspor'un şampiyonluk için mücadele ettiğinin altını çizen Nijeryalı oyuncu, "Trabzonspor, şampiyonluklar için mücadele eden büyük bir takım. Biz de bu doğrultuda ilerliyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımız gayet iyi çalışıyorlar. Hem karakter hem de oyuncu olarak çok iyi insanlar. Onları da aramıza katabilmek ve tecrübelerinden faydalanabilmek için çok sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Tek odak noktamız, hedefimize doğru ilerlemek ve bu doğrultuda sıkı çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'DA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"

Haziran 2022'de bitecek olan sözleşmesiyle ilgili olarak gelen soruya ise 32 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de ve Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutluyum. Herhangi bir sorun yok. Yönetimimiz beni ne zaman arar ve gelecek hakkında görüşlerimi sorarsa karşılıklı oturur konuşuruz. Burada mutlu olduğumu ifade etmem gerekir" cevabını verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.