Bisiklet Eğitmeni Ozan Ünlü

Bisiklet İnisiyatifi 'Hobini İşe Çevir' hareketine katılan Ozan Ünlü, Antalya'da bisiklet eğitimlerine devam ediyor.

Ozan Ünlü, 1977 Antalya doğumlu. Muhasebe bölümü mezunu. 14 yıl boyunca bilgisayar ve yazılım alanlarında çalıştı. Ardından 8 yıl boyunca akaryakıt sektöründe yöneticilik görevindeydi. Son dört yıldır yaşam koçluğu yapıyor.

Küçük yaşlarda tanıştığı bisikleti, şehirdeki ulaşımına ve spor aktivitelerine de dahil ederek aktif olarak kullanıyor. Bisiklet İnisiyatifi ile sosyal medya aracılığıyla buluştuktan sonra eğitimlere zaman ayırarak bisikletin yayılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu belirtiyor.

“Başvuran öğrencilerim ortalama 50 yaş ve üzerindeki kişiler oluyor. Bu zamana kadar başvuran öğrencilerimin tamamı kadındı. Kadınlar bisiklet eğitimlerine oldukça önem veriyor. Daha önce bisiklet sürmek isteyip, korkularını yenememiş olanlarla ve araç kazası geçirip bisiklete korkuyla yaklaşanlar ile karşılaştım. Ders için yaptığımız telefon görüşmelerinde korkularını yenmek adına telkinlerde bulunuyorum. Derse başlamadan önce de ilk yarım saat içinde bu korkuları üzerine konuşup rahat bir eğitim süreci geçirmeleri için güzel sohbetlerle ilerlemeye çalışıyorum. Ağırlıklı olarak ilk üç derste pedallamaya geçiriyorum. Bazı öğrencilerimizle çok nadir şekilde dördüncü derste sürüşe geçtiğimiz oluyor.” diyor.

“Antalya'da bisiklet kullanımı oldukça yaygın. Şehrin sahil şeridinde bisiklet yolları mevcut ve halen yapım çalışmaları süren bisiklet yolları var. Fakat her ilde olduğu gibi, Antalya'da da yayalar ve motorlu taşıtlar arasında sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle yaya yollarının bisiklet yolları ile bitişik olmasından kaynaklı sorunlar yaşanıyor. Trafik kurallarına uygun şekilde davranıldığında sorunlar yaşanmayacaktır. Halbuki insanlar kuralları ihlal etme konusunda ısrarcı olabiliyor; koşu parkuru gibi bireysel koşular ve yürüyüşler için ayrılan yolları kullanmak yerine yayalar, bisiklet yolunu tercih ettiği sürece bisikletliler güvenli bir şekilde ulaşım sağlayamayacaktır. Yayaların yol açtığı bu gibi sorunlardan dolayı, bisiklet yolunu kullanmak yerine araç trafiğinin aktığı yolları kullanmak zaman zaman daha güvenli hale gelebiliyor. Günlük sürüşlerimde araçların daha temkinli yayaların ise daha az duyarlı olduğunu gözlemliyorum. Diğer illerle karşılaştırıldığında Antalya'da bisikletliler, motorlu taşıtlardan ziyade yayalarla mücadele içindeler.” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Bisikletli ulaşımda aynı doğrultu üzerinde düzenlenen kısa mesafeli bisiklet yolları ülkemizi sarmış durumda. İllerde sürdürülen yol çalışmaları; ilçeler ve köyler arasında ulaşım ağlarını kapması gerekirken, sahil şeridine inşa edilen yollardan oluşuyor. Bu konuda yaşadığı şehirdeki bisiklet kullanımına yapıcı çözümler getirecek fikirlerini aktaran Ozan şunları dile getirdi:

“Antalya iki sahil bölgesine sahip. Bu iki bölgeyi bisiklet yolu ve tramvay hatları bağlıyor. Yarım saat aralıkla geçtiği için tramvay hattını bisiklet yolu olarak da rahatlıkla kullanabiliyoruz. Şehrin içinden geçen Konyaaltı-Muratpaşa güzergahı yaklaşık 20-25 km'lik bir hattı oluşturuyor. Fakat bu sürücülere yeterli gelmiyor. Hemen yakınında da Kepez Bölgesi var ve uzak bir noktasına bisiklet yolu yapılıyor. İnsanlar bu bölgeden bisikletle ulaşım sağlarken zorlanıyor. Bir bisiklet ağı oluşturulursa üç ilçe rahatlıkla birbirine bağlanıp bisiklet ulaşımına elverişli hale getirilebilir. Ayrıca turizm sektörüne de katkı sağlanmış olur. Katıldığım bisiklet gruplarındaki paylaşımlarımızda genel olarak bu sorunlar üzerine duruluyor. Bazı aileler toplu sürüşler haricinde bireysel olarak düzenledikleri sürüşlerin işkenceye dönmesinden şikayetçiler. Altyapı çalışmalarının eksikliğinden dolayı güvenli sürüşler yapamadıklarını dile getiriyorlar.” diyor.

Bisiklet üzerindeki sürüşün kurallara uygun olmasının yanında, bisikletlilerin bireysel olarak edindiği aksesuarlarla yolda güvenliliği arttırmak da önemli bir husus. Antalya'da bu konuya önem verildiğini vurgulayan Ozan, bisikletlilerin ulaşımdaki genel alışkanlıkların bahsetti.

“Yollarda gördüğüm bisikletlilerin neredeyse tümü kaskını, eldivenini ve aydınlatma gereçlerini trafikte kullanıyor. Bireysel sürüşlerini günlük rutinlerine dahil edenler özellikle dikkat ediyor. Aileler katıldığım bisiklet gruplarında çocuklarını arka koltuğunda taşıyor ve örnek olmak adına bisikletin önemini aşılamaya çalışıyor. Ancak bisiklet kiralayarak kısa gezintiler gerçekleştiren kişilerde bu duyarlılığı pek göremiyorum. Gezinti ve eğlence amacıyla yapılan sürüşlerde güvenlik açısından yapılması gerekenler ihmal edilebiliyor. Bunların yanı sıra, bisikletin benimsenmesi ve ulaşımda kullanımı adına Antalya son yıllarda büyük gelişmeler kaydediyor. Bisiklet İnisiyatifi Topluluğu ile birlikte bireysel olarak verdiğimiz eğitimlerle bisiklet farkındalığı üzerine aşılması gereken yolları katedeceğimize inanıyorum.”

“Hayalleriniz size gelmiyorsa; siz onlara pedal çevirin.”

Antalya Bisiklet Eğitimleri İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/antalya-bisiklet

Daha Fazla Bilgi İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/





Haber ve Röportaj: Gökçe ÖZKONUK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.