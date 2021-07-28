2021 YKS'de kaç kişi barajı geçemedi? YKS'de kaç kişi 4 yıllık lisans tercihi yapacak? 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca öğrenci için tercih maratonu da başladı. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerde tercihler yapacaklar şimdiden araştırmaya başladı. YKS'de bu yıl kaç kişinin baraj altında kaldığı, kaç kişinin 4 yıllık tercih yapmaya hak kazandığı da belli oldu. Açıklanan tabloya göre 2021 YKS sınavında 1 milyona yakın aday 150 puan alamayarak baraj altı kaldı.

2021 YKS'de kaç kişi barajı geçemedi? YKS'de kaç kişi 4 yıllık lisans tercihi yapacak? 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca öğrenci için tercih maratonu da başladı. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerde tercihler yapacaklar şimdiden araştırmaya başladı. YKS'de bu yıl kaç kişinin baraj altında kaldığı, kaç kişinin 4 yıllık tercih yapmaya hak kazandığı da belli oldu. Açıklanan tabloya göre 2021 YKS sınavında 1 milyona yakın aday 150 puan alamayarak baraj altı kaldı.

2021 YKS sonuçları 28 Temmuz 2021 tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav sonuçları bazı öğrencileri sevindirirken bazılarını da hayal krıklığına uğrattı. Sözcü'de yer alan habere göre 2021 YKS'de 2.6 milyon adayın girdiği sınavda 1 milyona yakın aday 150 puan alamayarak baraj altı kaldı. İşte 2021 YKS sonuçlarının analizi...

2021 YKS'de kaç kişi barajı geçemedi?

2020'de sınav barajı 180'den 170'e indirilmişti. Bu yıl YKS barajı yeniden 180'e çıkarılmıştı. YKS baraj puanı yükseltilince bu yıl barajı geçen aday sayısı da 500 bin kişi azaldı. 202 YKS sıonuçlarına bakıldığı zaman 180 puan barajını geçen aday sayısı sözel bölümde 565 bin 808, sayısalda 390 bin 132, eşit ağırlıkta 587 bin 678 ve dil puanında 70 bin 842 oldu. Yine, sınavın ilk aşaması TYT' de 150 puan barajını 1 milyon 627 bin 539 aday geçti. 2.6 milyon adayın girdiği sınavda 1 milyona yakın aday 150 puan alamayarak baraj altı kaldı.

YKS'de kaç kişi 4 yıllık lisans tercihi yapacak?

2 milyon 592 bin adaydan sadece 650 bini 4 yıllık bir fakülte tercihi yapabilecek.

YKS yerleştirme tercihleri ne zaman başlıyor?

ÖSYM Başkanı Aygün YKS yerleştime takvimi hakkında açıklamalarda bulundu. Aygün açıklamasında şunları belirtti "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.