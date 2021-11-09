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Anıtkabir’e doğru giden bisikletliler Mehmetçik Anıtını ziyaret etti
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Anıtkabir’e doğru giden bisikletliler Mehmetçik Anıtını ziyaret etti

Bisiklet İnisiyatifi ekibi, yedinci gününde Ankara Polatlı’da pedallamaya devam ediyor. 10 Kasım’da Anıtkabir’de Ata’yı huzurunda anmak için Tuzla’dan yola çıkan bisikletliler, Kartal Tepe Mehmetçik Anıtı’nın önünde şehitlerimizi andı. Duygusal anların yaşandığı o kareler haberimizde…

2 Saat Önce
2021-11-09 21:46:41
Anıtkabir’e doğru giden bisikletliler Mehmetçik Anıtını ziyaret etti

‘10 Kasım Ata'ya Saygı' bisiklet etkinliği, yedinci gününde devam ediyor. 3 Kasım'da Tuzla'dan yola çıkan bisiklet ekibi zorlu etapları geride bıraktı. Polatlı'da bulunan, Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olan Mehmetçiklerimiz için yapılan Kartal Tepe Mehmetçik Anıtı'nı ziyaret eden ekip duygusal anlar yaşadı. İşte o anlardan bazı kareler…

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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