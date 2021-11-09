Siber saldırganlar 'indirime' takılıyor

Dijital dünyada yapılan işlem hacmindeki artışın siber suçlular için fırsat yarattığı da birçok kişinin farkında olduğu, ancak şirketlerle birlikte daha fazla kişinin dikkat etmesi gereken bir durum.

Dünyanın dört bir yanındaki alışveriş severlerin her yıl merakla beklediği kasım ayı indirim dönemleri başlıyor. Ancak siber saldırganlar da online alışveriş hacminin ve alışveriş yapan kişi sayısının büyük ölçüde arttığı bu dönemleri tüketiciler gibi iple çekiyor.E-ticaret sitelerine karşı gerçekleştirilebilecek saldırıların hedefi olmamak ve indirim döneminde dolandırıcılık kurbanı olmamak için platformunda 1000'den fazla bağımsız siber güvenlik uzmanı bulunan BugBounter hem şirketlere hem de tüketicilere yönelik ipuçlarını paylaşıyor.

Siber suçlar için fırsat kapısı

Pandemi ile birlikte artan dijitalleşme ve fiziksel yapılan birçok sürecin online dünyaya taşınması artık tüm dünyada gözlemlenen bir gerçek. Dijital dünyada yapılan işlem hacmindeki artışın siber suçlular için fırsat yarattığı da birçok kişinin farkında olduğu, ancak şirketlerle birlikte daha fazla kişinin dikkat etmesi gereken bir durum.

Şirketlerin güvenlik açıklarını denetleme, bulma ve doğrulama ihtiyacını bünyesindeki 1000'in üzerinde bağımsız araştırmacıyla hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılayan BugBounter.com, dünya çapında indirimlerin yapıldığı kasım ayında e-ticaret sitelerini ve bu indirimleri değerlendirmeyi planlayan tüketicileri siber saldırılara karşı uyarıyor ve kendilerini korumasına yardımcı olacak bilgiler aktarıyor.

Online alışveriş iştah kabartıyor



Son birkaç yıl içinde siber saldırıların sıklığına paralel olarak bu saldırıların gelişmişlik düzeyi ve yarattığı yıkıcı etkide artış gösteriyor. Birçok sektörde olduğu gibi e-ticarette de bu artış etkisini gösteriyor. Özellikle 2020'de artan online alışveriş de siber saldırganların iştahını kabartıyor. Sadece Eylül 2020'de online ticaretin büyüklüğü kapanma öncesi Mart 2020'ye kıyasla yüzde 49 arttı.

Kasım itibariyle e-ticaretin adeta doruk yapacağı bir döneme giriş yapıldı. Tüm dünyada beklenen artışın en önemli sebeplerinden birisi olan kasım indirimleri Türkiye'de de heyecanla bekleniyor. Ancak online alışveriş yapacak tüketicilerin yanı sıra siber saldırganlar da bu heyecanı paylaşıyor.

Peki bu noktada neler yapılmalı?

Konu siber güvenlik olunca sadece kullanıcıların değil, şirketlerin de adım atması gerekiyor. Kampanya döneminde web sitesine gelecek trafiğin ve sosyal medyada markayla ilgili konuşmaların yükseleceği bu dönemlerde siber güvenlik alanında yapılan yatırımları da artırmak gerekiyor. Çünkü e-ticaret siteleri gibi kötü niyetli hackerlar da bu dönemi bekleyip gerek son kullanıcı bilgilerini gerekse e-ticaret şirketinin bilgilerine ulaşmaya çalışıyor.

Sonuçlara karşı kendinizi koruyun

BugBounter.com Kurucu Ortağı Murat Lostar, konuyla ilgili şunları söyledi: “Şirketler alabileceği tüm önlemlere ek olarak uygun maliyetle sistemlerini denetletebilir ve bir siber saldırgan yıkıcı sonuçlar yaratmadan açığını kapatarak bu önemli indirim dönemini daha kolay bir şekilde atlatabilir...Şirketler siber güvenlik yatırımlarını artırırken bu dönemi bekleyen kullanıcıların da kendi güvenlikleriyle ilgili konulara daha fazla özen göstermesi gerekiyor. Kullanıcıların alabileceği önlemler de aşağıda yer alıyor.

Linklere tıklarken iyi hesap edin



Ele geçirilen giriş bilgilerinin yüzde 37'si çalıntı ya da düşük şifreyle korunuyor. Bu yüzden en az 8 karakterli, büyük ve küçük harfin yanı sıra rakam ve noktalama işaretleri içeren bir şifre kullanılması çok önemli.Bireysel cihazların yanı sıra pandemiyle birlikte evde kullanılmaya başlanan iş bilgisayarları gibi internet bağlantısı bulunan cihazlarda tehditlere karşı koruma için antivirüs yazılımının ve güvenlik duvarının kurulmuş olması gerekiyor.Siber saldırganların cihazları ele geçirmesini engellemenin en etkili yollarından birisi, sosyal mühendislik olarak da adlandırılan birçok yanıltıcı yöntemle yanlış linke tıklama ihtimaline karşı dikkatli olmaktan geçiyor. Yasal kurumlar kullanıcılarından isim ve şifre bilgilerini asla talep etmez. Dolayısıyla herhangi bir sebepten birisi şifre sorduğunda cevap her zaman net bir şekilde “Hayır” olmalı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.