DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,3135 ₺

EURO

18,2748 ₺

ALTIN

978,67 ₺

BİST

3.277,50 ₺

Balıktan 7000 kat fazla omega üç

Prf.dr.ibrahim Saraçoğlu keten tohumunda 7000 kat fazla omega üç olduğunu açıkladı. Saraçoğlu açıklamasında 'Keten tohumu kullanın çorbalara yemeklere mutlaka atmanızı tavsiye ederim' ifadelerine yer verdi.

2022-09-20 18:17:40
Kral Charles, halkı selamlarken siyahi adamı görmezden geldi

Kral Charles, halkı selamlarken siyahi adamı görmezden geldi

İngiltere’nin yeni kralı III. Charles'ın tahta çıkışta halkı selamlarken, siyahi adamı görünce ani bir manevrayla es geçmesi dikkatlerden kaçmadı.
Ağaç üzerine yapılan 3D resim görenleri hayran bıraktı

Ağaç üzerine yapılan 3D resim görenleri hayran bıraktı

3D duvar ressamı, ağaç üzerine çizdiği üç boyutlu resim viral oldu.
Ünlü pizzacıda şok eden görüntüler: Pizza tahtalarını yerde yıkadılar

Ünlü pizzacıda şok eden görüntüler: Pizza tahtalarını yerde yıkadılar

Türkiye'de birçok şubesi olan ünlü pizza zincirinin bir mağazasında müşterilerin üzerinde yemek yedikleri pizza tahtaları terliklerle yerlerde yıkandı.
Dijital dünyada iş imkanı daha fazla Yusuf Kenan Çalık'tan Timetürk'e özel açıklamalar

Dijital dünyada iş imkanı daha fazla Yusuf Kenan Çalık'tan Timetürk'e özel açıklamalar

Eski sunucu Yusuf Kenan Çalık, sunuculuk günlerini geçtiğimiz yıl kasım ayında sonlandırdığı açıklamıştı. Daha sonrasında birçok farklı dijital mecrada ve son olarak Aspor ekranlarında seyirci ile buluşan Yusuf Kenan Çalık, Timetürk'te yayınlanan Cem Arslan ile Timetürk Spor'un konuğu oldu.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş