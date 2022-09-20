Balıktan 7000 kat fazla omega üç
Prf.dr.ibrahim Saraçoğlu keten tohumunda 7000 kat fazla omega üç olduğunu açıkladı. Saraçoğlu açıklamasında 'Keten tohumu kullanın çorbalara yemeklere mutlaka atmanızı tavsiye ederim' ifadelerine yer verdi.
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Prf.dr.ibrahim Saraçoğlu keten tohumunda 7000 kat fazla omega üç olduğunu açıkladı. Saraçoğlu açıklamasında 'Keten tohumu kullanın çorbalara yemeklere mutlaka atmanızı tavsiye ederim' ifadelerine yer verdi.
Dijital dünyada iş imkanı daha fazla Yusuf Kenan Çalık'tan Timetürk'e özel açıklamalar
Eski sunucu Yusuf Kenan Çalık, sunuculuk günlerini geçtiğimiz yıl kasım ayında sonlandırdığı açıklamıştı. Daha sonrasında birçok farklı dijital mecrada ve son olarak Aspor ekranlarında seyirci ile buluşan Yusuf Kenan Çalık, Timetürk'te yayınlanan Cem Arslan ile Timetürk Spor'un konuğu oldu.