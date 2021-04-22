Bakan Varank açıkladı: Yerli aşıda önemli gelişme

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşı hakkında açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'ye aşı çıkarması yaptı.

Bakan Varank, insan denemelerindeki aşı adayının Faz-2 sonuçlarının ay sonunda Sağlık Bakanlığına iletileceğini belirterek, "Burada başarılı sonuçlar elde edilmesiyle Faz-3 çalışması ve daha sonra da seri üretimiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir inaktif aşı adayımızı elde etmiş olacağız" dedi.

Bakan Akar da tüm vatandaşların aşılama konusunda bilinçli olması gerektiğinin altını çizerek, "Aşı çalışmasının diğer bir özelliği de sadece savunma sanayisinde milli ve yerlilik değil, aynı zamanda tüm alanlarda ve tabii ki tıpta da millilik ve yerlilik üzerinde durmamız lazım" diye konuştu.

YENİ AŞI MERKEZİNE ZİYARET

Bakanlar, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini de ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, yerli aşı adayı hakkında bilgilendirme yaptı. Varank ve Akar ayrıca, Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde inşaatı devam eden yeni aşı geliştirme merkezini inceledi.

"DÜNYAYA ŞİFA OLACAK AŞIYI ELDE ETMİŞ OLACAĞIZ"

Daha sonra açıklamalarda bulunan Bakan Varank, aşı adayının Faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci doz aşılamaların yapıldığını belirterek “Faz-2 sonuçları bu ay sonu itibarıyla Sağlık Bakanlığına iletilmiş olacak. Erciyes Üniversitesi ve Aykut hocamızın büyük bir gayretle geliştirdiği inaktif, Türkiye'nin yerli ve milli aşısının etkinliğini bir parça görmüş olacağız. Burada başarılı sonuçlar elde edilmesiyle birlikte de Faz-3 çalışması ve daha sonra da seri üretimiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir inaktif aşı adayını elde etmiş olacağız" dedi.

"FAZ-3 İÇİN GÖNÜLLÜLER İSTENECEK"

Varank, salgınla mücadele etmenin en önemli yolunun aşı olduğunu vurgulayarak, vatandaşların vakti geldiğinde, aşıya erişim sağladıklarında aşılarını olması gerektiğini söyledi.

Gönüllülerin, Türkiye'nin yerli ve milli aşısının geliştirilmesine destek olmak istemeleri durumunda Erciyes Üniversitesine başvurabileceklerini anlatan Varank, "Burada gönüllü aşı faaliyetlerine katılabilirler. Faz-2 çalışması tamamlandı ama Faz-3 için gönüllüler istenecek. Hem Türkiye'deki bilim insanlarımızın hem altyapımızın bu hastalıkta mücadelede yeterince güçlü olduğunu biliyoruz. Bu alana dönük de hem hükümetimiz hem hocalarımızla birlikte büyük bir gayret içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"MÜCADELEYİ, AŞIYLA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GÖTÜREBİLİRİZ"

Milli Savunma Bakanı Akar, COVID-19'a karşı mücadelede aşının öneminin altını çizerek "Tüm vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olması lazım. Mücadeleyi, aşıyla başarılı bir şekilde götürebiliriz. Aşı çalışmasının diğer bir özelliği de sadece savunma sanayisinde milli ve yerlilik değil, aynı zamanda tüm alanlarda ve tabii ki tıpta da millilik ve yerlilik üzerinde durmamız lazım. Bu konuda bizim için gurur verici bir noktaya gelindiğini görüyoruz” dedi.

MİLLİLİK VE YERLİLİK VURGUSU

Burada yapılan çalışmaların genç araştırmacılara da ilham vereceğini kaydeden Akar, “Burada çalışan çok genç arkadaşımız var. Arkadaşlarımızın gece gündüz burada çalıştıklarını öğrendik. Ayrıca dost ve kardeş ülkelerden de çalışmalara katılan doktorlarımızın olduğunu görmek memnuniyet verici. İnanıyorum ki millilik ve yerlilik konusu bütün alanlarda kendini gösterecek ve ülkemizin gelişmesine çok büyük katkılar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.