Dersten çekilme nedir? Dersten çekilme nasıl yapılır? Dersten çekilme süresi ne kadar?

Dersten çekilme hangi dersler için yapılır? Dersten çekilme nedir? Dersten çekilme süresi ne kadar? Dersten çekilme nasıl yapılır? Yeni bir eğitim öğretim dönemine başlayan üniversite öğrencileri için yeni bir hak getirildi. Dersten çekilme hakkı olarak adlandırılan bu uygulamada ders ekle-sil haftasında derslerini seçtikten sonra derse başlayan öğrencilere ve başarılı olamayacağını anladığı dersten çekilme hakkı verilir. Ancak dersten çekilme hakkının da bazı şartları vardır. İşte dersten çekilme kuralları hakkında detaylar... (NOT: Dersten çekilme kuralları üniversitelere göre farklılık gösterebilir)

Son dönemde uygulama konanan "dersten çekilme"nin ne olduğu ve dersten çekilme süresinin ne kadar olduğu pek çok üniversite örencisi tarafından merak ediliyor. Dersten çekilme ile öğrenciler istedikleri dersi bırakma hakkına sahip oluyor. Peki dersten çekilme nasıl yapılır? İşte üniverisite öğrencilinin merak ettiği dersten çekilme konusundaki detaylar...

Dersten çeklme nedir?

Öğrenciler başarılı olamayacaklarını anladıkları bir dersi, akademik takvimde belirtilen dersten çekilme tarihine kadar bırakabilirler. Bu durumda tamamlayamadıkları toplam kredi sayısını bir sonraki yarıyılda telafi etmeleri gerekebilir. Normal ders ekleme/bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin yarıyıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde, danışmanının önerisi, bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu dersten çekilmesine izin verilebilir.

Dersten çekilme süresi ne kadar?

Dersten çekilme süresi üniversitelere göre değişiyor. Bazı üniversitelerde dersten çekilme şlemi dönem başladıktan 10 hafta içinde yapılmak zorunda. Bazı üniversitelerde ise bu süre 7 hafta. Dersten çekilme konusunda öğrenci işlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Dersten çekilme nasıl yapılır?

Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere, lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten, ön lisans öğrenimi boyunca en çok bir dersten çekilme izni verilebilir. (Üniversiteye göre değişebilir)

Dersten çekilme için öncelikle başvuru yapılması ve bu başvurunun onaylanması gerekiyor. Başvuru için gerekli belgeleri öğrenci işlerinden elde edilebilir.

Bir dersten çekilme durumunda öğrenci, o dersi ilk açıldığı yarıyılda almak zorundadır.

Dersten Çekilme ile İlgili Kurallar

Öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerden akademik takvimde belirtilen tarihlerde çekilebilirler. Belirtilen tarihlerin bitiminden sonra dersten çekilme işlemi yapılamaz.

Öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinde kayıtlı oldukları derslerin en fazla ikisinden çekilebilirler ancak tümünden çekilemezler.

Çekildiği dersler öğrencilerin not belgelerine “W” işareti ile geçer.

Yaz okulunda dersten çekilme işlemleri ders iptali olarak değerlendirilir.

Yan koşulu bulunan bir dersten çekilme işleminin yapılabilmesi için yan koşul dersten de çekilinmesi gerekir.

Tekrar edilen bir dersten çekilme işlemi yapılması durumunda, bu ders çekilme yapılmadan önce alınmış ise alındığı son dönemdeki not geçerli olur.

Dersten çekilmelerde ve ders kayıt iptallerinde herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Öğrenci dersten çekilme tarihleri içinde yapmış olduğu işlemleri değiştirebilir, iptal edebilir. Yapılan işlemler, yapıldığı an itibariyle öğrencinin not belgesine ve ders kayıt listelerine yansır.

Dersten çekilme işlemleriyle ilgili her günün sonunda Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) tarafından otomatik olarak, dersin öğretim elemanına ve öğrencinin danışmanına bilgilendirme maili gönderilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.