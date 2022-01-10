Ömer Faruk Yurtseven kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ömer Faruk Yurtseven Türk mü?

NBA ekibi Miami Heat adına Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Los Angeles Lakers ile oynadıkları hazırlık maçında adından söz ettiren Özbek asıllı Türk basketbolcu olan Ömer Faruk Yurtseven kimdir?

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi'nde ilk maçına çıktı. Lakers'ı 80-78 yendikleri mücadeleye ilk 5'te başlayıp 31 dakika 32 saniye süre alan milli basketbolcu, 27 sayı, 19 ribaunt, 2 asist, 1 blokla geceye damga vurdu. Peki, Ömer Faruk Yurtseven kimdir ve kaç yaşında? İşte Ömer Faruk Yurtseven'in biyografisi ve basketbol kariyeri...

Ömer Faruk Yurtseven kimdir?

Ömer Faruk Yurtseven, 19 Haziran 1998 yılında Özbekistan'ın Taşkent şehrinde hayata gözlerini açtı. NBA ekiplerinden Miami Heat'te forma giyiyor. Özbek asıllı Türk basketbolcu Pivot pozisyonunda oynamaktadır.

2014 yılında düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda en iyi 5'ine seçilen Ömer Faruk, aynı yıl Jordan Brand Classic kampında yer aldı.

20 Mart 2015 tarihinde Fenerbahçe formasıyla Emporio Armani Milano karşısında ilk Euroleague maçına çıktı ve 2 sayı kaydetti. 2016 yılında ABD'ye gidiş şekli nedeniyle koçu Željko Obradović tarafından eleştirilmiştir.

8 asistle kariyer rekoru kıran Ömer Faruk Yurtseven, üst üste 11 maçta 12 ve üzeri ribaund alarak, çaylak yılında bu rekoru kıran ikinci oyuncu oldu ve Blake Griffin ile bu unvanı paylaşmaya başladı.

Öte yandan milli basketbolcumuz, 1993 yılında Shaqhuille O'Neal'ın ardından peş peşe 4 maçta 15+ ribaunt alan ilk çaylak oldu.

Ömer Faruk Yurtseven'in ribaunt serisi şu şekilde

Phoenix: 16 ribaunt

Portland: 17 ribaunt

Golden State: 17 ribaunt

Sacramento: 16 ribaunt

Houston: 13 ribaunt

Washington: 14 ribaunt

Orlando: 15 ribaunt

Detroit: 12 ribaunt

Indiana: 13 ribaunt

Detroit: 12 ribaunt

Orlando: 12 ribaunt

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Los Angeles Clippers 108-123 Memphis Grizzlies

Charlotte Hornets 114-106 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 97-92 Orlando Magic

Indiana Pacers 125-113 Utah Jazz

Boston Celtics 99-75 New York Knicks

Phoenix Suns 100-123 Miemi Heat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.