Middle East Monitor'de (MEMO) yayımlanan bir makalede, Suudi Veliaht Prensi Selman bin Muhammed’in uyguladığı politikalar eleştirilerek, “Peygamberlerin mührü olan Muhammed Aleyhisselam'ın memleketinde bugün ‘eğlence’ adı altında yaşananları görmek gerçekten üzücü” denildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın uygulamaya koyduğu İslam karşıtı ve Batı yanlısı reformlar ülke içinde ve dışında eleştirilere yol açıyor.

Middle East Monitor'de (MEMO) yayımlanan bir makalede, “Prens Selman dördüncü Suudi devletini kurmak ve Allah ve Resulünün adını taşıyan bayrağı değiştirmek istediğini iddia ediyor. Devletin özelliklerini şeriat hukukuyla yönetilen bir devletten İslam'ın yasakladığı şeylere izin veren ve ahlaksızlığı ve itaatsizliği yayan laik bir devlete dönüştürmek istiyor” denildi.

Doktor Amira Dr Amira Abo el-Fetouh'un Middle East Monitor'de (MEMO) yayımlanan, “Bin Selman Suudi Arabistan'ı cehalet günlerine götürüyor” başlıklı makalesi şöyle:

Tahminimce çok az Müslüman Suudi Arabistan'ın "modernleşmesini" ve kimliğini ve kültürünü değiştirme açısından bugün bulunduğu duruma gelmesini isterdi. Mekke ve Medine'deki İki Mescid-i Haram'ın memleketi, sanat şenliklerinin tüm sefahat ve ayıplarıyla yapıldığı, aktrislerin ve şarkıcıların açık kılıklarda boy gösterdiği laik bir devlet olma yolundadır. Sanki tarihte İslam öncesi cehalet dönemine dönmüş gibi; sanki bu memlekette hiçbir İlâhî Mesaj indirilmemiş ve kavminden hidâyete erdirilmiş hiçbir Peygamber gönderilmemiş gibi. Karanlıktan aydınlığa yönlendirilen Arabistan yeniden karanlığa götürülüyor.

Peygamberlerin mührü olan Muhammed Aleyhisselam'ın memleketinde bugün "eğlence" adı altında yaşananları görmek gerçekten üzücü. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "eğlence otoritesi" olarak adlandırılan şeyi kurdu ve başkanlığını Türki El-Şeyh'e emanet etti. Prens, Suudi Arabistan'ın manevi durumunu hiç umursamadan, yeryüzünde hac ve umre yapma hayali kuran dünyadaki iki milyar Müslümanın kalbinde yolsuzluk, ahlaksızlık ve günaha resmi onay verdi.

Bin Selman ve El-Şeyh'in on dokuzuncu yüzyılın ortalarındaki ilk Suudi devletinin kurucuları olan Prens Muhammed Bin Suud ve Suudi Arabistan'ın sahip olduğu Vahhabi hareketinin kurucusu Şeyh Muhammed Bin Abdülvahhab'ın soyundan gelmesi acı bir ironidir.

Vehhabi şeyhleri, kendi düşünce ekollerini benimsemeyenleri kafir olarak görmüşler ve Bin Selman veliaht oluncaya kadar ülkede güçlü bir otorite olarak devam eden Fazilet Teşvik ve Kötülüğün Önlenmesi Komitesi'ni kurmuşlardır. Komiteyi zayıflattı ve Batı'yı kendisinin "medeni" bir adam olduğuna ikna etmek için temelde "eğlence otoritesi" ile değiştirdi. Babasının tahtını miras alacağı umuduyla, ülkesinin kültürünü Batı'da kültür olarak kabul edilenlerle değiştiriyor. Prens, Batılı güç simsarlarına krallığın anahtarlarını vermeleri için yaklaşmak ister, ancak gerçek gücün Yüce'nin elinde olduğunu unutur.

Sözde eğlence otoritesinin başına Turki Al-Sheikh'i seçmek rastgele bir karar değildi; dikkatli ve kurnazca seçildi. Bin Selman onu tam olarak seçti; çünkü Muhammed Bin Suud'a biat ederken, ikincisi Vahhabiliği yayma sözü veren Bin Abdul Wahhab'ın doğrudan soyundan geldi. İki adam, dini reformda işbirliği yaptı.

Kral Abdülaziz Bin Abdül Rahman Bin Suud, 1902'de Riyad'ı geri aldığında Suudi tarihinde yeni bir sayfa yazdı. Sonraki yıllarda üçüncü Suudi devletini kurduğunda bu belirleyici bir andı; çünkü Arap Yarımadası'nın çoğu bölgesini Kral Abdülaziz'in liderlik becerileri ve doğal kaynaklarını beslemesiyle birleştirdi.

Bu, 1932'de Suudi Arabistan Krallığı olarak tanındı. Peygamber'in Sünnetine Vehhabi yaklaşımına bağlılık ve İslam'ın mesajını yayma açısından önceki Suudi devletlerinden farklı değildi. Anayasası Kuran-ı Kerim'dir, kanunu Kitap ve Sünnetten alınmıştır ve bayrağında "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed O'nun Resulü" iman beyanı ve sembolü olarak İslam'ın gücü iki kılıç vardır.

Bu, binlerce masum insanın öldürüldüğü cihat ve savaşlardan sonra kurulan Suudi Arabistan Krallığıdır. Bugün, kurucusu Kral Abdülaziz'in torunlarından Muhammed bin Selman onu yıkıyor. Dördüncü Suudi devletini kurmak ve Allah ve Resulünün adını taşıyan bayrağı değiştirmek istediğini iddia ediyor. Devletin özelliklerini şeriat hukukuyla yönetilen bir devletten İslam'ın yasakladığı şeylere izin veren ve ahlaksızlığı ve itaatsizliği yayan laik bir devlete dönüştürmek istiyor. Cahiliyeye geri götürüyor. .