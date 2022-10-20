Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti'den istifa mı etti? Ahmet Eşref Fakıbaba neden istifa etti? Fakıbaba hangi partiye katılacak?

Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti'den istifa mı etti? Ahmet Eşref Fakıbaba neden istifa etti? Fakıbaba AK Parti'den niye istifa etti? AK Parti'de flaş bir istifa siyaset gündemine oturdu. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Fakıbaba açıklamasında 'Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum.' dedi. Peki Fakıbaba istifa nedeni nedir? Fakıbaba hangi partiye katılacak?

Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti'den istifa mı etti? Ahmet Eşref Fakıbaba neden istifa etti? Fakıbaba AK Parti'den niye istifa etti? AK Parti'de flaş bir istifa siyaset gündemine oturdu. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Fakıbaba açıklamasında "Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum." dedi. Peki Fakıbaba istifa nedeni nedir? Fakıbaba hangi partiye katılacak?

AK Parti'den flaş bir istifa haberi geldi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba aldığı kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Fakıbaba dün AK Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 29 milyon 500 bin TL bedelle üç arsa için açtığı ihaleye tepki göstermişti. Fakıbaba'dan gelen son paylaşım ise siyaset gündemini değiştirdi.

Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti'den istifa mı etti?

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Fakıbaba parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. Fakıbaba, “2003'te üyesi olduğum AK Partide değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum” diyerek istifa haberini duyurdu.

Ahmet Eşref Fakıbaba neden istifa etti?

Ahmet Eşref Fakıbaba'nın neden AK Parti'den istifa ettiği ise partililer tarafından merak edilmeye başlandı. Ahmet Eşref Fakıbaba açıklamasında şunları söyledi: "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. Ak Parti Üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur.”

Fakıbaba son olarak dün, AK Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 29 milyon 500 bin TL bedelle üç arsa için açtığı ihaleye tepki göstermişti. Fakıbaba, arsanın satılmak yerine konut yapılmasını önerdiği Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e, “Astronomik kârı birkaç kişi kazanacağına, Urfa halkı kazansa daha iyi olmaz mı?” diye sormuştu.

Fakıbaba daha önce de istifa etmişti

Genel cerrah olan Ahmet Eşref Fakıbaba, 28 Mart 2004 tarihindeki yerel seçimlerde AK Parti'den Şanlıurfa Belediye başkanı seçildi. 29 Mart 2009 yılında yapılan seçimlerde ise AK Parti, Fakıbaba'yı aday göstermedi. Partisinden istifa edip bağımsız olarak seçime giren Fakıbaba oyların yüzde 44'ünü alarak yeniden Şanlıurfa Belediye başkanı seçildi. Bu süreçte Saadet Partisi'ne katılan Fakıbaba, 2010 yılında Saadet Partisi'nden de istifa etti, yeniden AK Parti'ye katıldı.

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