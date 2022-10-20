Bir Peri Masalı 4. bölüm izle | Bir Peri Masalı 4. bölüm son bölümde neler oldu? Alina Boz'un konuşulan elbisesi

Bir Peri Masalı 4. bölüm izle | Klasik hikayesi ile izleyicisini ekran başına toplayan Bir Peri Masalı'nın yeni bölümü çok konuşuldu. Özellikle dizide Alina Boz'un giydiği gri elbise tartışmalara neden oldu. Peki ama yeni bölümde neler oldu? İşte dizinin 4. bölüm linki, konuşulan elbise ve tüm detaylar..

Bir Peri Masalı 4. bölüm izle | Klasik hikayesi ile izleyicisini ekran başına toplayan Bir Peri Masalı'nın yeni bölümü çok konuşuldu. Özellikle dizide Alina Boz'un giydiği gri elbise tartışmalara neden oldu. Peki ama yeni bölümde neler oldu? İşte dizinin 4. bölüm linki, konuşulan elbise ve tüm detaylar..

Bir Peri Masalı 4. bölüm izle

Bir Peri Masalı dizisinin 4. bölümünü izlemek için linke tıklayın. BİR PERİ MASALI 4.BÖLÜM LİNKİ, TIKLAYINIZ...

Bir Peri Masalı 4. bölüm özeti

Hamit'in aile reisliğini geçici de olsa Onur'a devretmesi ailede şok dalgaları yayar. Harika, çocuklarının Onur'a karşı atağa geçmesini istediğinde ise Neslihan elini ayağını her şeyden çeker, fakat Onur'la başka bir konuda da savaşa girmeye hazır olan Zafer ilk kez kendini gösterir. Zeynep'in başında ise Köksal ailesinin iç savaşından daha büyük bir dert vardır. Bulduğu parayı geri vermediği sürece Alp'in hayatı tehlikede olacaktır. Bige ise her konuda Zeynep'e köstek olmak konusunda kararlıdır.

Bir Peri Masalı 4. bölüm Alina'nın elbisesi

Dizilerde giyilen kıyafetler genellikle trend oluyor. İnternet üzerinden ünlülerin dizilerde giydiği kıyafetler araştırılıyor. Bir Peri Masalı dizisinin son bölümünde Alina Boz'un giydiği gri elbise Boz2a yakıştırılmadı.

Yorumlarda konuşulan elbise Hello Donne markasına ait. Bu gri elbisenin fiyatı 4299 TL.

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