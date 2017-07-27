27.07.2017 17:59:09

YPG: Rakka'nın yarısını IŞİD'in elinden aldık

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin de arasında bulunduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) yetkililerinden edinilen bilgilere göre Rakka'yı IŞİD'den alma operasyonunda çatışmalar şiddetlendi. YPG ise Rakka'nın yarısını IŞİD'in elinden aldığını duyurdu.

IŞİD'in bomba yüklü araçlarla yaptığı canlı bomba ve mayınlı tuzakları nedeniyle sivillerin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Rakka kentine yönelik operasyonun başlamasından bu yana 9 mahalle IŞİD'in elinden alınırken, kentin yarısı DSG güçleri tarafından ele geçirildi.

5 MAHALLEDE ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Rakka'nın 27 mahallesi bulunurken, halen 5 mahallede çatışmalar yaşanıyor.

Rakka'nın doğusundaki Eski Rakka mahallesi ve kentin kuzey batısındaki Berid mahallesi, güneyinde ise Nezlet Şehade mahallesinde de çatışmalar sürüyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri IŞİD'in mevzilerini yoğun bir şekilde bombalarken, ABD'ye bağlı topçu askerler de top atışlarıyla DSG güçlerine yardımcı oluyor.

"KENTİN YARISINA YAKININI ÖZGÜRLEŞTİRDİK"

Rakka'daki çatışmalarla ilgili Sputnik'e konuşan DSG Basın Sorumlusu Mustafa Balli, Rakka'da şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtti.

Balli, şöyle konuştu:

"Rakka'nın birçok mahallesinde çatışmalar devam ediyor. Patlamalar var. IŞİD bomba yüklü araçlar patlatıyor. Tüneller kazıyor. Çatışmalar sonucunda şehitlerimiz oluyor. Birçok mahalle alındı. Şimdiye kadar Rakka kentinin yüzde 45-50'sini IŞİD'den temizledik. Kentin yarısı tam olmasa da kentin yarısına yakınını özgürleştirdik."

DSG, Rakka kentini IŞİD'den almak için 6 Haziran'da ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava ve silah desteğiyle operasyon başlatmıştı.