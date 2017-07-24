24.07.2017 11:29:43

Ürdün'de ölü sayısı 2'ye yükseldi

Amman'daki İsrail Büyükelçiliğinde meydana gelen olayda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki İsrail Büyükelçiliği binasında meydana gelen olayda 2 Ürdünlü hayatını kaybetti.

Ürdün'de yayın yapan El-Gad gazetesinin bir emniyet kaynağına dayandırdığı habere göre, olay sırasında yaralanan ve başkent Amman'daki Arab Medical Center'da tedavi altına alınan Ürdün vatandaşı yaşamını yitirdi. Böylece olayda ölen Ürdünlü sayısı 2'ye yükseldi.

Ürdün makamlarından henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Basın İdaresinden yapılan açıklamada, saldırıda bir Ürdünlünün öldüğü, birer Ürdünlü ile İsraillinin yaralandığı belirtilmişti.