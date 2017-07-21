21.07.2017 15:54:31

Suudi Bakan: Katar'dan olumlu cevap bekliyoruz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cübeyr 'Biz, Katar'dan taleplerimize olumlu bir cevap geleceğini ümit ediyoruz' dedi.

Resmi ziyaret kapsamında Roma'da bulunan el-Cübeyir, İtalyan mevkidaşı Angelino Alfano ile görüştü.

İkili ilişkiler, Körfez'deki kriz, Suriye, Irak, Libya ve Yemen'deki durumun ele alındığı yaklaşık bir saatlik görüşmenin ardından el-Cübeyir ve Alfano ortak basın toplantısı düzenledi.

Katar krizinin, Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkelerle yaşanan bir kriz olduğunu dile getiren Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, "Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, hepimiz teröre destek ve finansman sağlanmaması konusunda mutabıkız" diye konuştu.

Suudi Bakan el-Cübeyir, Katar'ın 2014'te kendilerine bazı taahhütlerde bulunduğuna dikkati çekerek, "Biz, Katar'ın kötülüğünü istemiyoruz. Aşırıcılığı ve terörü desteklememesini, aşırıcılara ev sahipliği yapmamasını ve başka ülkelerin işlerine karışmamasını istiyoruz. Bunlar herkesin bildiği basit taleplerdir. Katar, o dönem Körfez ülkelerinin sunduğu bugünkü 13 maddelik talebin 8'ini kabul etmişti. Ama hiçbir zaman uygulamaya koymadı. Katar'dan beklenen, bu prensipleri uygulamaya koymasıdır" ifadelerini kullandı.

El-Cübeyir, Katar'ın bu talepleri uygulamasının hem kendisinin hem de bölgenin çıkarına olduğunu savundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, "Terörle mücadelede müzakere edilecek bir şey yoktur. Ya destekliyorsunuzdur ya da desteklemiyorsunuzdur. Bunun nesini müzakere edeceksiniz? 'Birazcık finanse ediyoruz.' mu denilecek? Bu işe yaramaz. Bu kesin olmalı. Biz ümit ediyoruz ki Katar'da bilgelik hakim olur ve Katarlı kardeşlerimiz doğru olanı yaparlar" dedi.

İtalyan mevkidaşına kararlarının gerekçelerini açıkladığını söyleyen Adil el-Cübeyir, "Biz, Katar'dan taleplerimize olumlu bir cevap geleceğini ümit ediyoruz. Sabırlı olacağız ve gerekli sürede bekleyeceğiz. Ama bununla birlikte teröre karşı sıfır tolerans istiyoruz" diye konuştu.

Basın toplantısında İran'la ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Adil el-Cübeyir, şöyle devam etti:

"İran, bizim ülkelerimizdeki terör hücrelerinin sponsorluğunu yapıyor, uluslararası anlaşmaları ihlal ediyor, Kuveyt, Yemen ve Bahreyn'e girmeye, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bölgede Şiilik ya da Sünnilik ile ilgili bir mesele yok ancak İran, mezhepçilik yapıyor."

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, İtalya ile tarihi ve iyi ilişkileri olduğuna da değinerek, bu ilişkileri daha da derinleştirmek istediklerini aktardı.

İTALYAN BAKANDAN AÇIKLAMA

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano da iki ülke arasındaki ilişkilerin son derece iyi olduğunu dile getirirken, "2016'da ticaret hacmimiz 6 milyar avroyu buldu" dedi.

Bir soru üzerine Libya krizine de değinen Alfano, Libya'da müzakerelerin sadeleştirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti ve BM'nin yeni Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin eşi benzeri olmayan arabuluculuk rolünü iyi kullanması için ona güç verilmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan Filistin meselesine ilişkin yöneltilen bir soru üzerine Alfano, "İsrail-Filistin meselesinde, iki devletli çözümü destekliyoruz" dedi.

Suudi Bakan el-Cübeyir de soruya, "İki devletli çözüme varmanın önemi Doğu Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti olmasıyla olur. Bu konudaki odağın dağılmasına müsaade edemeyiz" cevabını verdi.