24.07.2017 10:22:30

Suudi Arabistan'da Katar ile ilgili önemli gelişme!

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında baş gösteren kriz sonrası erişime kapatılan El Cezire, beIN Sports ve Katar'a ait diğer internet sitelerine Suudi Arabistan üzerinden gece yarısı itibari ile erişim sağlanıyor.

Suudi Arabistan'da Al Jazeera ve beIN Sports kanalları başta olmak üzere Katar'a ait internet sitelerine erişim gece yarısından bu yana sağlanıyor.



"BİR ARIZA SONUCU ULAŞIM SAĞLANIYOR..."



Ancak, Kraliyet Divanı Üyesi Suud el-Kahtani, sabah saatlerinde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Al Jazeera ve Katar'a ait diğer sitelere ulaşılabilmesinin teknik arızadan kaynaklandığını, birkaç saat içinde arızanın giderilerek bu sitelerin tekrar erişime kapatılacağını belirtti.



NELER OLMUŞTU?

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

ERDOĞAN KÖRFEZ TURUNDA



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün 23-24 Temmuz'da gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyaretleri için Atatürk Havalimanı'ndan havalanmıştı. Erdoğan, Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na inmiş, Havalimanı Kraliyet Terminalinde Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal karşılanmış ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile ikili bir görüşme gerçekleştirmişti.