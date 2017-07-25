26.07.2017 11:47:44
Somali Genelkurmay Başkanı Ankara'da!
Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Gedi, resmi temaslar için Ankara'ya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed Jumale Gedi ile görüştü.
Genelkurmay Karargahı'na gelişinde Orgeneral Akar tarafından askeri törenle karşılanan Tümgeneral Gedi, iki ülke marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.
Törenin ardından Akar ile Gedi'nin görüşmesi, basına kapalı gerçekleştirildi.