26.07.2017 17:16:24

Şişme botla 90 gün yolculuk

İstanbul'dan 3 metrelik şişme botla denize açılan ve karaya ayak basmadan deniz yolculuğu yapan Enes Save, 90 günde Alanya Limanı'na ulaştı.



18 Nisan'da 3 metrelik şişme botla İstanbul'dan denize açılan 48 yaşındaki Enes Save, zorlu yolculuğunun ardından Alanya Limanına demir attı. Karaya ayak basan Save'nin sağlık kontrolü Alanya Belediyesi tarafından yapıldı. Yaklaşık bin deniz mili kat eden macera tutkunu Enes Save, Alanya'da dinledikten sonra şişme botuyla Hatay Samandağ Limanı'na gitmeyi planlıyor.



90 gündür karaya çıkmadan denizde yolculuk yaptığını belirten Enes Save, "Dün akşam Alanya'ya geldim. Facebook üzerinden tanıştığım denizci Bülent Büyükdağ ile Alanya Limanında buluştuk. Yaklaşık bin deniz mili yol kat ettim ve hiç karaya ayak basmadım. Karaya çıkmadığım için de doktor kontrollerimi teknede yaptırmam gerekiyor. Arkadaşım Alanya Belediyesine telefonla ulaştı ve doktor talebinde bulundu. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de bana belediyenin doktorunu gönderdi. 90 günlük yolculuğum boyunca ilk kez bu şekilde ilgiyle karşılandım. Alanya Belediyesine ve çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.



"TEK ZORLANDIĞIM AŞIRI DALGALAR"



Alanya'dan yola çıkarak Hatay Samandağ Limanı'na ulaşmayı hedefleyen Save, "Esas hedefim biraz daha büyük bir botla dünya turuna çıkmak. Ancak denizdeki dayanıklılığımı ve tecrübemi arttırmak için Türkiye'de bu şekilde bir girişimde bulundum. 90 gündür denizdeyim. Karaya hiç çıkmadım. Tek zorlandığım aşırı dalgalar, şimdiye kadar sorunsuz bir şekilde Alanya'ya geldim. İnşallah hedeflerimi yerine getiririm" diye konuştu.



Enes Save ile sosyal medyadan tanışan ve uzun süredir denizle iç içe olduğunu belirten Avukat Bülent Büyükdağ, "Zaman zaman biz de denizlere açılıyoruz. Ben Türkiye'de ilk kez bir denizcinin şişme botla bu kadar uzak bir mesafeyi geçtiğine şahit oldum. Gerçekten büyük bir cesaret. Enes Save'yi bu cesaretinden dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



Enes Save'yi karaya çıkarmadan muayene eden Alanya Belediyesinin Doktoru Sultan Özgen, "Save'nin şekerini ve diğer kontrollerini yaptık. Sağlık durumu gayet iyi. Yolculuğuna devam edebilir" ifadelerini kullandı.