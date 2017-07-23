23.07.2017 11:11:50

Şaka ölümle sonuçlandı

Gaziantep'te silahla şakalaşan akrabalardan biri diğerini vurdu. Olayda down sendromlu bir genç başına isabet eden mermi sonucu yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki S.K. ailesiyle birlikte Şehitkamil ilçesine bağlı Zülfikar Mahallesi'nde oturan akrabalarını ziyarete gitti. S.K., ziyarete gittiği evdeki oturma odasında akrabası olan 15 yaşındaki Hasan Görbil ile şakalaşmaya başladı. Hala ve dayı çocukları S.K. ile Hasan Görbil'in şakalaşmaları evde buldukları silahla devam etti. Tabancayı down sendromlu Hasan Görbil'e doğrultan S.K.'nin elinin tetiğe değmesi ile silah ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun hemen karşısında bulunan Görbil'in başına isabet etti. Ağır yaralanan genç için 112 sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Yapılan ilk müdahalesinde Görbil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze aracı ile evinden alınan Görbil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Görbil'in cenazesi yapılacak otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilecek.



Olayın ardından S.K. ise jandarma tarafından alınarak, karakola götürüldü. Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



